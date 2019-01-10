2019-01-10T15:18:18+03:00
Общество

Губернаторский дневник 2019: сто школьников Иркутской области получат дневники с автографом главы региона

Дан старт акции Губернаторский дневник 2019 в Иркутской области
Яна ЛИСИНА
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У вас тоже будет шанс встретиться с губернатором и задать ему любой вопрос.У вас тоже будет шанс встретиться с губернатором и задать ему любой вопрос.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Дневник - лицо каждого ученика! Эту истину из уст в уста передают учителя из поколения в поколение. И поспорить с ней сложно. Главный документ школьника красноречиво расскажет о своем обладателе. Так, пожалуйста, поведайте о себе! Объявляем о начале акции «Губернаторский дневник». Принять участие и получить в награду встречу с главой региона Сергеем Левченко и дневник с его автографом на будущий учебный год может каждый школьник Приангарья.

А теперь немного из истории. Этот проект «Комсомолка» совместно с правительством Иркутской области проводит третий год подряд. В прошлом, 2018-м,мы получили рекордное количество заявок. Более 2000 ребят стали участниками акции и 100 победителями. Среди них Василина Монахова из поселка Чунского Иркутской области.

- Оказалось, что у меня пятерок в дневнике больше, чем у круглых отличников! -улыбается Василина. - В следующем году я буду заниматься еще усерднее, чтобы снова получить дневник с подписью губернатора. И вопросы для губернатора уже придумала. Задам во время приема, не растеряюсь!

Лучшие из лучших в 2018 году! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лучшие из лучших в 2018 году!Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дело в том, что помимо дневника лучших учеников приглашают на встречу с губернатором, где можно задать ему вопросы.

- А все ли ваши мечты сбылись? - спросила на прошлогоднем приеме Сергея Левченко голубоглазая четвероклашка с огромными бантами в красивом праздничном платье.

- До 6-го класса я мечтал стать летчиком, - откровенно ответил Сергей Левченко. - У меня даже была большая тетрадь, куда я записывал характеристики самолетов. Особенно интересовали военные воздушные судна. Но лет в 13 подумал, что нужно выбрать более мирную профессию. В то время как раз началось строительство Байкало-Амурской магистрали, шло активное развитие Сибири. Об этом много говорили и писали. Поэтому выбор пал на профессию строителя, и я об этом не жалею. Если вспомнить о других мечтах, то, занимаясь в музыкальной школе, я хотел выступать на концертах, и это желание осуществилось. Если о спорте, то хотел стать чемпионом мира (улыбается), но этого не случилось. Зато я стал кандидатом в мастера по легкой атлетике - в десятиборье.

А теперь об условиях акции. 23 январяв газете «Комсомольская правда» (в обоих выпусках: «КП» еженедельная («толстушка») и «КП» ежедневная). - Прим. ред.) будет опубликован бланк оценок. Его нужно вырезать и заполнить: указать количество пятерок по всем предметам за 1-е полугодие 2018 - 2019 учебного года, затем обязательно заверить подписью директора и печатью школы и не позднее 28 февраля отправить в редакцию «Комсомолки». Итоги акции мы подведем в апреле. Победителями проекта станут 100 школьников – по 25 первых в рейтинге отличников в каждой возрастной категории. Так, победители определятся среди учащихся 2 – 4-х, 5 – 6-х, 7 – 9-х и 10-11-х классов.

- Мы смело можем назвать акцию «Губернаторский дневник» будущим Иркутской области, - отметил на прошлой итоговой встрече со школьниками Сергей Левченко. - Каждая ваша пятерка - это вклад в наши будущие заводы, дороги, дома и улицы, институты и школы. Мы вместе с вами сделаем нашу область краше и успешнее. Вам жить и творить в XXI веке, создавая славу нашей Родины, повышая престиж российского образования. Желаю вам успехов в учебе, воплощения в жизнь творческих замыслов, здоровья, удачи!

Проект «Губернаторский дневник» «Комсомольская правда» проводит при поддержке областного правительства и некоммерческой организации «Иркутский фонд культуры».

Вот такой красочный дневник. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вот такой красочный дневник.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ВНИМАНИЕ!

Как стать участником акции

Заявки принимаются до 28 февраля по адресу: 664009, Иркутск, а/я 194 или на e-mail: dnevnik_irk@phkp.ru(с пометкой «Губернаторский дневник». Бланк оценок можно также принести в редакцию «Комсомольской правды» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75 (Шиловой Надежде).

На встречу приезжают школьники со всех территорий региона. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На встречу приезжают школьники со всех территорий региона.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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«Губернаторский дневник»: сто школьников Иркутской области получили дневники с автографом Сергея Левченко

После награждения ребята расспросили главу региона о его детстве, школьных годах и о чем мечтает.

Акция проводится третий год подряд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Акция проводится третий год подряд.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следите за анонсами, не пропустите выпуски газеты с бланками. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следите за анонсами, не пропустите выпуски газеты с бланками.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отличники получили губернаторский дневник в Иркутске.Александр МЕДВЕДЕВ, Лали ЛОБАНОВА

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