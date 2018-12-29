Стоматология diclinic.ru в Иркутске: Имплантация зубов или что делать с больным зубом?

Нет сомнений, что беззубая улыбка может быть привлекательна только у грудного младенца. Взрослый же человек обязательно будет стремиться решить проблему отсутствия одного или нескольких зубов. Один из ключевых вопросов, возникающих у каждого - сколько же придется потратить денег на то, чтобы «вставить новый зуб»?

Стоматология Иркутска может предложить множество вариантов для восстановления зубного ряда. В их числе - различные виды протезирования зубов и установка дентальных имплантов. Различаются они весьма сильно - не только характеристиками, но и стоимостью. Цена "нового зуба" будет складываться из стоимости устанавливаемой стоматологической конструкции, используемых материалов и работы врача.

Имплантация зубов: а какие варианты могут быть?

Пожалуй, самым доступным по цене способом восстановления зуба будет установка коронки - именно коронка, фиксируемая на зуб с дефектом твердых тканей, является самым простым видом несъемного протеза. Для изготовления искусственных коронок применяются различные материалы, весьма и весьма отличающиеся друг от друга качеством, физическими характеристиками и эстетикой. На стоимость больше всего влияет прочность и эстетические характеристики коронки.

Металлическая коронка обойдется дешевле всего - цены начинаются от 5 тыс. рублей. Прочность ее достаточна, но об эстетике в данном случае говорить трудно - сверкать металлическим зубом вряд ли кому захочется в наши дни.

Ставшая уже привычной металлокерамика счастливо сочетает прочность металлического каркаса и эстетику керамического покрытия. Цена может колебаться от 6 до 15-20 тысяч рублей, в зависимости от сложности работы.

Современный материал для изготовления коронок - диоксид циркония - обеспечивает "новым зубам" вид, практически не отличимый от естественных. И что важно - эстетика не страдает с течением времени (что бывает с более дешевыми вариантами). По прочности и надежности коронки из диоксида циркония тоже существенно превосходят металлокерамику. Понятно, что они и дороже - как минимум, в полтора раза. Несколько дешевле обойдутся керамические коронки из фарфора - но и прочность их несколько ниже.

Чтобы металлокерамическая коронка прослужила максимально долго, ее форма должна как можно точнее повторять анатомические особенности восстанавливаемого зуба. Коронки могут быть изготовлены по технологии CADCAM. В этом случае прямо на приеме врач проводит сканирование ротовой полости пациента, полученные данные обрабатываются компьютерной программой, и по полученной 3D-модели из имеющихся заготовок на специальном оборудовании изготавливается конструкция, которая будет идеальной в вашем конкретном случае. Такие коронки не просто выглядят максимально естественно, они максимально точно прилегают к зубу и десне - не остается микрозазоров, которые могли бы служить воротами для инфекции. Как показывает статистика, коронки, изготовленные по технологии CADCAM, служат десятилетиями - то есть на порядок дольше чем обычные, не нуждаясь в замене и реставрации. Зуб же под ними сохраняется также намного лучше.

В Иркутске не так много клиник, имеющих оборудование такого класса. Имеется оно, к примеру, в клинике «DI-clinic» ("Стоматологии сложных случаев"). Именно здесь буквально за один прием для пациента изготовят диоксид-циркониевую коронку по 3D-модели в собственной мини-лаборатории, и установят ее. Полноценное восстановление зуба всего за 1 прием - это реальность, если обратиться к настоящим специалистам!

Фото: «DI-clinic»

Импланты - радикальное решение проблемы

Как бы не были хороши традиционные методы восстановления зубов с имплантами их сравнить трудно. Да и использовать традиционные методы можно только в случае, если от зуба осталась опорная часть. Если же зуба нет совсем - вам поможет только имплантация зубов.

Имплант, по сути, является идеальной заменой отсутствующего зуба, точнее его корня. Коронки на имплантах от своих зубов вы не отличите при всем желании, но это не главное. Главное то, что только имплант несет полноценную жевательную нагрузку - в точности как свой родной зуб! Все прочие варианты реставраций, все же в той или иной степени способствуют проседанию челюстной ткани, что не слишком хорошо для организма в долговременной перспективе.

Фото: «DI-clinic»

Имплант представляет собой металлический (титановый) стержень, «вкручиваемый» в кость, а на него в дальнейшем фиксируется керамическая или циркониевая коронка. Прослужить качественный имплант может очень долго, конечно, при условии корректной установки. На многие импланты производства Швейцарии, Израиля дается пожизненная гарантия: сделав выбор в их пользу, вы навсегда закроете проблему отсутствующего зуба. Напомним, что даже самые лучшие коронки-мосты-вкладки все-таки потребуют периодической замены. Так что, определенно есть смысл вложиться в установку имплантов. Удовольствие это дешевым не назовешь, и именно поэтому к выбору клиники и врача стоит подойти предельно осмотрительно.

Имплантация зубов - одна из основных специализаций иркутской стоматологии «DI-clinic». Специалисты, работающие здесь, проходили обучение методикам имплантации в клиниках Европы, Израиля, Южной Кореи - под непосредственным руководством специалистов фирм-производителей имплант-систем. Мастерство врачей, как и техническое оснащение клиники - на самом высоком уровне, что позволяет гарантировать успех проведения имплантации даже в самых непростых клинических случаях. Собственно, на сложных случаях клиника и специализируется. Если вам отказываются помочь восстановить зуб в других клиниках Иркутска - вам прямая дорога именно в «DI-clinic».

В «DI-clinic» стоматология Иркутск специалисты работают с множеством современных имплант-систем, качество и надежность которых не вызывает сомнений. Естественно, учитывается не только медицинская сторона вопроса, наличие показаний и противопоказаний, но и финансовые возможности пациента. Наряду с VIP-вариантами врачи клиники могут предложить и более бюджетные имплант-системы. Для установки по традиционной схеме в «DI-clinic» пациентам предлагают самые оптимальные варианты - надежные и финансово доступные.

Небольшая деталь, красноречиво говорящая о качестве работы стоматологов-имплантологов «DI-clinic»: в клинику постоянно обращаются пациенты из крупных городов, столицы. Установка имплантов в Иркутске обходится существенно дешевле, чем в Москве или в Питере - при высочайшем уровне оказания стоматологической помощи и профессионализме хирургов-стоматологов.

Фото: «DI-clinic»

Имплантация зубов - так сколько же это стоит?

И о ценах. Разброс цен на импланты, которые вам предложат в «DI-clinic», довольно велик. Окончательную стоимость протезирования на имплантах сразу назвать невозможно - она будет зависеть от целого ряда факторов. Важнейшие из них - в каком состоянии находятся ваши челюсти (если зуба нет давно, чаще всего приходится проводить костную пластику-«наращивание кости»). Перед установкой имплантов проводится подготовка: лечение заболеваний твердых тканей зубов, устраняются проблемы с деснами, переустанавливаются требующие замены ортопедические конструкции. Сложность работы стоматолога также сильно варьирует - ситуация у каждого пациента индивидуальна!

Но в одном вы можете быть уверены - обратившись в «DI-clinic» стоматология Иркутск, вы получите стоматологическую помощь на высшем уровне.

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