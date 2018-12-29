Тимофей Кургин: Благотворительность там, где нет места равнодушию

Во все времена лес был для человека не только кормильцем, но и источником вдохновения. Именно он в самые трудные минуты помогает найти душевные силы и двигаться дальше. Такую же философию поддержки людей в непростых жизненных ситуациях выбрал для себя благотворительный фонд «Русский лес».

Его основатель, бизнесмен Тимофей Кургин, уверен: важно поддержать человека так, чтобы он получил не только сиюминутную радость, но и то, что принесет ему наибольшую пользу в перспективе.

Рассказывая о том, как благотворительность стала одной из целей его жизни, Тимофей Кургин отмечает, что все начиналось с самого детства.

- Я встречал разных людей. Кто-то мешал, но тех, кто поддерживал и давал шанс, было больше, - говорит Кургин. - Не потому, что хотели что-то получить в ответ, а потому, что видели молодого парня, желающего достичь чего-то в жизни, стремящегося к чему-то большему. Я уже тогда думал, что тоже хочу отдавать, когда у меня будет такая возможность. Это стало одной из целей моей жизни.

При создании благотворительного фонда «Русский лес» Тимофей Кургин выделил несколько основных принципов работы данной организации: поддержка традиций и семейных ценностей, бережного отношения к окружающей среде; забота о старших поколениях и молодежи, которая делает первые шаги в жизни.

- Одна из главных бед современности - это равнодушие, - уверен Кургин. - А благотворительность проявляется там, где нет места равнодушию.

Тимофей Кургин родился в городе Раменское Московской области. В период учебы в школе все свободное время проводил в боксерском зале. Этот вид спорта он выбрал не случайно - отец, Геннадий Кургин, в 1980 году был чемпионом СССР по боксу и вдохновлял сына личным примером. Кроме того, у Кургина-младшего с детства было желание развивать в себе качества, которыми должен обладать настоящий мужчина.

В составе сборной Московской области Тимофей Кургин принимал участие в соревнованиях федерального уровня. В 14 лет победил в первенстве Центрального совета профсоюзов России, в 15 стал серебряным призером первенства России среди юношей, выступая за команду «Трудовые резервы».

Особенным для становления его характера стал престижный всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта Юрия Капитонова, который традиционно проводится в Люберцах. Именно там Тимофей Кургин заработал свой первый гонорар - 10 рублей, а также приобрел много друзей, с которыми регулярно тренировался в местном клубе «Спартак». Уже став бизнесменом, именно турнир памяти Капитонова Кургин взял за основу при организации соревнований для молодых спортсменов, которым нужна поддержка и правильная мотивация.

Сейчас президент фонда «Русский лес» Тимофей Кургин признается, что именно спорт сформировал его как личность - научил выигрывать, терпеть и быть целеустремленным.

- Боксер - это тот, кто умеет быстро принимать правильные решения под градом ударов, - говорит Тимофей Кургин. - И боксерские тренировки - это бесценный опыт, который будет полезен любому человеку в любом виде деятельности.

Основатель фонда «Русский лес» внимательно следит за выступлениями известных спортсменов, а также помогает тем, кто делает первые шаги в своей карьере. В числе целого ряда спортивных проектов поддержку Тимофея Кургина получают спортивная команда и молодежное движение Industrials.

Фото из личного архива героя публикации

Турниры Industrials дают возможность талантливым бойцам проявить себя и начать развивать спортивную карьеру. Тимофей Кургин считает поддержку амбициозных ребят одной из главных целей своей жизни. Он отмечает важность проведения таких турниров именно в регионах России и, в первую очередь, в Сибири, где молодежь не всегда получает должное внимание.

При поддержке Кургина Industrials ежегодно проводит в городах России фестивали уличной культуры и международные турниры по единоборствам. В них принимают участие и зарекомендовавшие себя спортсмены, и начинающие.

- Это счастье и радость, когда есть возможность вложить средства и время в толковых ребят, - говорит Тимофей Кургин. - Нередко ведь встает вопрос: а есть ли в кого вкладывать? И в этом мне, слава Богу, повезло - есть в кого.

Тимофей Кургин отмечает, что при поддержке молодых спортсменов важно обращать внимание не только на спортивные, но и на человеческие качества - интеллект, смелость, честность, веру в себя, способность самостоятельно принимать решения, готовность идти до конца.

Среди спортсменов Industrials топовый боец полутяжелого дивизиона UFC Никита Крылов, один из лучших молодых боксеров России Владимир Мышев, претендент на чемпионский титул промоушена М-1 Global Валерий Мясников, один из самых зрелищных и волевых бойцов М-1 Global Алексей Махно, претендент на чемпионский титул промоушена Fight Nights Global Максим Буторин и топовый боец Fight Nights Global Кирилл Крюков.

Тимофей Кургин внимательно следит за выступлениями всех бойцов команды, посещает бои, регулярно общается со спортсменами, поздравляет их с успехами, поддерживает при неудачах.

У Тимофея Кургина и его жены Лилианы четверо сыновей. Все они занимаются спортом. Старший, Дмитрий, участвует в соревнованиях по боксу.

Сегодня одна из главных задач фонда «Русский лес» и его президента Тимофея Кургина - сделать так, чтобы каждый проект не просто улучшал жизнь одного или нескольких человек, но и делал среду вокруг лучше.