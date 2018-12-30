Гороскоп 2019: что ждет иркутян в следующем году

Конец декабря - волшебное время, когда все строят планы на будущее, загадывают желания и, конечно, верят в лучшее. Иркутский астролог Людмила Шмидт составила гороскоп 2019. Она рассказала, кто встретит любовь, а кого ждет успех в карьере

Предстоящий год Свиньи связан с материальной энергетикой, символизирует процветание. Накопить деньжат и создать очаг - задача вполне реальная.

- Но не все так просто! - спускает нас с небес на землю иркутский астролог Людмила Шмидт. - Нельзя сказать, что обстановка радужная и спокойная! Например, многие перемены и реформы мы уже ощутили на себе. Они начались в мире вместе с вхождением Урана в знак Тельца в конце 2018 года. Это планета не дает нам расслабиться! Борьба за власть, конфликты, аферы - все это будет. Но те люди, которые умеют планировать свое время, не должны бояться трудностей.

Итак, что же нас ждет.

Гороскоп для Овна 2019

Сибиряков, рожденных под знаком Овна, ждет прогресс! Прекрасное время для расширения границ в карьерном плане и бизнесе. Даже если Овен соберется в кругосветное путешествие, - удача сопутствует смелым героям, рисковать иногда нужно. Осваивать новую профессию или новое пространство. Юпитер и Марс помогают всем активным и увлеченным с самого начала года! Совет: самые важные дела решайте до осени, иначе можно упустить время.

Гороскоп для Тельца 2019

Процесс изменений внутренних и внешних уже начался. Сибиряки, рожденные под знаком Тельца - вас ждут неожиданные волнения и сюрпризы несет вам 2019 год, и это связано с планетой Уран. Пересмотр каких-то ценностей, похоже, начнется уже в начале года. Тельцы не любят войну и открытые конфликты, но и не прощают предательства и обмана. Звезды подсказывают, что вы справитесь со сложными ситуациями, проснется желание развиваться духовно.

Тельцы готовы к новым знаниям, приключениям, удивляя близких и окружающих… Удачи!

Гороскоп для Близнецов 2019

Вас захватит идея общения с новыми партнерами. Близнецы-иркутяне, ветер перемен уже несет какие-то новые идеи по расширению бизнеса и организации сотрудничества с творческими людьми. Сатурн советует все продумывать и просчитывать, не пускать на самотек важные проекты. Дисциплина нужна в любом деле. Есть риск конфликтных ситуаций, которые вы можете спровоцировать сами. Близнецов подстерегают опасности и провокации. В творческих делах - успех и поддержка! В любви, в отношениях вы полностью разберетесь к концу года. Интеллектуальных Близнецов ждет удача!

Гороскоп для Рака 2019

Переживают очень и очень сложный период! На них влияют затмения и жесткий Сатурн - планета кармических испытаний. Похоже, Раки из Приангарья попали в суровые условия, загружены работой, сомневаются в успехе. Главная проблема - партнерские отношения, сотрудничество и брак. У многих Раков произойдут неожиданные перемены в работе, путешествия, смена коллектива, возможно, появится новое направление в работе! В конце года восстановится хорошее настроение, гармонизируются отношения, придут, наконец,

Гороскоп для Льва 2019

Вам, на удивление, светит удача! Звездный успех обязательно придет после встречи Нового года! Львы, рожденные в Сибири, агадывайте желание. Также вам повезет в любви, раскроются новые таланты. Вас ждет популярность, известность, приятные сюрпризы, удовольствия, развлечения! В общем, победа во всех проектах. Необходимо лишь следить за своим здоровьем, избегать чрезмерных нагрузок и финансовых трат, выполнять свои обещания, помогать близким. Летом старайтесь уйти от конфликтных ситуаций, не стоит начинать судебные дела и разбирательства. Удача с вами! Поддержка небес остается до конца года!

Гороскоп для Девы 2019

Приходят вдохновение и радость творчества. Девы, рожденные в наших краях, обретут гармонию. Видимо, исчезают старые оковы, ограничения и рамки - в общем, то, что долгое время сдерживало или мешало проявить себя! Для Дев хочется нарисовать картину: парусник и спокойное, несущее радость море. Это радость творчества и общения с дорогими и близкими сердцу людьми! Неожиданные путешествия и встречи обещает Уран. И даже страстные любовные приключения и авантюры! Успех в сотрудничестве и творческих проектах! Избегайте рискованных авантюр с финансами! Осторожность нужна в делах, связанных с недвижимостью.

Гороскоп для Весов 2019

Вы должны в течение всего 2019 года непрерывно учится, а также работать над собой, учитывать и стараться исправлять прошлые ошибки, проявлять дипломатию в отношениях с людьми. Очень активный год, он принесет вам новые знакомства, путешествия, интересные предложения, встречи и даже приятные сюрпризы через других людей. Сложные ситуации могут возникнуть весной и летом, но радостных событий будет больше! Совет: проявите гибкость и открытость. Новая информация и новые люди, новые друзья и новые проекты входят в вашу жизнь, которая изменится, конечно, в лучшую сторону. У некоторых Весов возможно создание семьи и рождение ребенка.

Гороскоп для Скорпиона 2019

У вас просыпается тяга к роскоши и красивой жизни, комфорту и удовольствиям, необычным путешествиям, свободе и самостоятельности. У многих Скорпионов из Сибири откроется новый талант: зарабатывать деньги, извлекать пользу из ситуаций, действовать более решительно, смело, контролировать ситуацию. В личной или деловой жизни могут произойти перемены: нужный партнер появится сам, принеся благополучие и стабильность в жизнь Скорпиона. В начале года не расслабляйтесь! Выполняйте все обещания, не рискуйте, играйте по правилам!

Гороскоп для Стрельца 2019

В новом году - он самый успешный и непобедимый! Пришло время ставить перед собой большие цели, решать большие задачи. Если Стрельцы подготовили почву и много работали в прошлом году, - удача на вашей стороне. В любви явно успех и положительные изменения. Возможно, перед вами откроются новые двери - что-то яркое и необыкновенное. Может быть, это политическая или творческая карьера, поступление в престижный институт, начало перспективного бизнеса, публичность и популярность. Вы найдете нужных людей, обретете покровителей. Год интересный, яркий, запоминающийся, с романтическими приключениями, любовными победами.

Гороскоп для Козерога 2019

Переживает довольно сложный период в своей жизни. Он замкнут и ограничен влиянием Сатурна, становится в этом году жестким, требовательным к себе и другим. Он не имеет права рисковать, сдерживает свои порывы и продумывает каждый шаг. Великий комбинатор не просит помощи и надеется только на себя. Поэтому близким людям сложно находится рядом, иногда происходят конфликты, буря. Жизнь требует отдавать долги, быть тайным лидером, принимать непростые решения. Трудно избежать конфликта с партнерами, а также депрессии. Совет: отпустите прошлое, живите настоящим, принимайте перемены и не обижайтесь на людей. Удачи вам!

Гороскоп для Водолея 2019

Благоприятное время для свободных поисков, дипломатии, презентаций, чтения лекций, рекламы, проведения переговоров, участия в коллективных и творческих проектах, посреднической деятельности и общения с друзьями. Звезды советуют вам укреплять отношения в семье, беречь своих близких, не допускать критики и претензий. В карьере необходимо иметь четкий план и приложить огромные усилия. Не допускайте лени и расслабленности, не бросайте начатые дела, избегайте суеты и хаоса. Необходимо доводить все дела до конца. Осенью опасны различные финансовые авантюры, которые могут закончиться потерями. Год для вас завершится хорошо, если избежите ошибок, будут подарки и сюрпризы. Одиноких Водолеев ждет знакомство и развитие отношений.

Гороскоп для Рыб 2019

В Новый год Рыбы из Сибири мечтают о карьере и путешествиях! И это правильно! В наступающем году судьба даем вам много счастливых шансов! Весна - время счастливых перемен даже без волшебной палочки. В год Кабана перед вами раскроются многие двери: смена работы, повышение в должности, предложение развития, помощь важных людей… Возможно, что давление руководства, излишняя требовательность и жесткие условия на работе мешают проявлять инициативу, но в год Сатурна вам не дадут много свободы. Действуйте по интуиции, цените настоящий момент, используйте шансы, которые вам дает судьба, и все будет хорошо! В семейных отношениях - период сложностей и испытаний. Возможно, вам просто не хватает обыкновенного понимания. Одиноких Рыб очень захватит летний роман.