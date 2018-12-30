2018-12-30T07:35:10+03:00
Происшествия

Крушение вертолета в Улан-Удэ: четыре человека погибли

На место крушения вертолета в Улан-Удэ выехали экстренные службы [видео]
Ольга БУЕВА
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Крушение вертолета в Улан-Удэ: четыре человека погибли. Фото: архив "КП"Крушение вертолета в Улан-Удэ: четыре человека погибли. Фото: архив "КП"
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Вертолет разбился в Бурятии. ЧП произошло утром 30 декабря. Информация о крушении «Робинсона» появилась в социальных сетях.

- От вертолета остался один хвост, - пишут очевидцы. - Сначала он долго кружил над землей, словно не мог сесть. Затем полетел вниз.

По предварительной информации, летательный аппарат рухнул в пригороде Улан-Удэ, в Верхней Березовке, недалеко от детского образовательного лагеря «Зорька». В нем находилось четыре человека. Что стало с людьми, пока неизвестно. По предварительной информации, они погибли. Список тех, кто находился в вертолете "Робинсон", сейчас уточняется. Также уточняется и причина крушения.

В МЧС Бурятии подтвердили факт крушения вертолета. В ведомстве добавляют, что в настоящее время на место выехали все экстренные службы. «Комсомольская правда» в Иркутске продолжает следить за развитием событий.

Крушение вертолета в Улан-Удэ. Видео: видео очевидцев.Предоставлено "КП"

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