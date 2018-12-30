Появилось первое видео с место крушения вертолета «Робинсон» в Улан-Удэ

Появилось видео с места крушения вертолета Robinson R-44 в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На кадрах, которые распространили в соцсетях, летательный аппарат полыхает среди деревьев. Пожар снимают очевидцы, по всей вероятности, представители МЧС.

Напомним, ЧП произошло сегодня 30 декабря в 10.22 по местному времени. По предварительным данным, в вертолете находилось четыре человека. Все они погибли.

- В 10:22 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о падении частного вертолета в районе Верхней Березовки Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. - На место происшествия выехали пожарные и врачи медицинской помощи.

В 10:38 сотрудники федеральной противопожарной службы по Бурятии потушили огонь. К тушению огня участвовали десять человек личного состава, привлекли четыре единицы техники.

Также появилась информация о том, что вертолет вылетел с городского центра «Оранж Хаус». По неподтвержденной пока информации, на борту находился местный бизнесмен Сергей Рогов. «Комсомольская правда» в Иркутске продолжает следить за развитием событий.

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