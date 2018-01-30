В Улан-Удэ продолжают выяснять подробности крушения вертолета Agusta A119. Напомним, ЧП произошло 30 декабря в 10.22 по местному времени. В сети почти сразу появилось видео горящего летательного аппарата. И информация, что на борту находилось четыре человека.

- Вертолет выполнял полет по маршруту Березовка (Улан-Удэ) – Сосновоозерск (Еравнинский район Бурятии), - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. – Он не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение. На борту вертолета находились четыре человека, которые погибли.

Также в ведомстве сообщают, что в настоящее время проводится проверка. Восточно-Сибирским СУ на транспорте следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»

Утром в районе Березовки было холодно – 26 градусов, кроме того, довольно пасмурно и ветряно.

Прокуратура: вертолет Agusta A119, где погибли четыре человека, потерпел крушение под Улан-Удэ из-за плохой погоды. Фото: соцсети

Пока известно только об одном погибшем – на борту вертолета находился известный в Бурятии бизнесмен и меценат Сергей Рогов, владелец ТЦ Peoples Park. По предварительной информации, вертолет принадлежал ему. Пока также известна фамилия пилота вертолета - Борисов. Имена двух погибших еще уточняются. На место происшествия также прибыл глава республики Алексей Цыденов.

- Ужасная новость, - написал на своей странице в соцсетях известная общественница Бурятии Галина Горбатых. - Погиб Сергей Александрович Рогов... Один из немногих, который напрямую разговаривал с людьми, которые к нему обращались. Один из первых, кто создал полную доступную среду в своём торгово-развлекательном центре. С кем мы сотрудничали долгое время, проводя Кинофестивали "Кино без барьеров". Мои соболезнования родным и близким.

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