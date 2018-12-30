Стал известен список погибших при крушении вертолета в Улан-Удэ

Продолжает появляться новая информация по факту крушения вертолета марки Agusta AW119. Напомним, летательный аппарат разбился сегодня в Улан-Удэ.

- Вертолет выполнял полет по маршруту Березовка (Улан-Удэ) – Сосновоозерск (Еравнинский район Бурятии), - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. – Он не смог совершить посадку в точке назначения из-за неблагоприятных метеоусловий. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение. На борту находились четыре человека, которые погибли.

Стало известно, что кроме его владельца ТРЦ «Пиплс Парк», бизнесмена и мецената Сергея Рогова и пилота, были два его друга - 34-летний Михаил Шестопалов и 44-летний Сергей Бурков. Управлял машиной 59-летний Сергей Бондарь.

В соцсетях известных в Бурятии людей уже появились соболезнования семьям погибших.

- Сергей Александрович (Рогов) - человек очень высокой дисциплины и очень ответственный, - написал на своей странице в соцсетях митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий Антонов. - Его пилот, с ним тоже знаком... был знаком... Хороший летчик, классный специалист. Очень дисциплинированный, никогда не позволял себе никакого хулиганства или разгильдяйства в небе. Если вертолет разбился, причина может быть только одна: неисправность. Причем, внезапно возникшая неисправность.