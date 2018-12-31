Погода на ночь 31 декабря 2018 в Иркутске: Новый год встретим 30-градусным морозом

Или все же повлияет? Сложно сказать. Конечно, кто-то, особенно мамы с маленькими детьми, предпочтут остаться дома, чтобы не заморозить малыша и не лечить потом все выходные ОРВИ. А остальные, скорее всего, на главной площади города побывают.Отчаянным сибирякам морозная погода на ночь 31 декабря 2018 - совсем не повод отменить гулянья на улице. А вот сократить их явно придется.

-Температура ночью на первое января - 22...-27, на пониженных участках до -32, - сообщают в Иркутском гидрометцентре свежий прогноз погоды. - Днем 31 декабря по городу Иркутску -17...-19.

Ну, стало быть, в беготне за подарками для домочадцев и друзей ( кто не успел) холод не помешает. А когда мешал? А вот сам Новый год лучше встретить, пожалуй, все-таки в помещении. Погода на ночь 31 декабря 2018 в Иркутске к тому располагает. Или, если ехать на елку в сквер Кирова, то на своем транспорте. Хотя общественный, как обещали городские власти, будет ходить до трех ночи.

Что еще очень важно? Важно не оставлять друзей, уже отметивших праздник, в одиночестве на улице. Холодно!