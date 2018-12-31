2018-12-31T05:17:35+03:00
Общество

Погода на ночь 31 декабря 2018 в Иркутске: Новый год встретим 30-градусным морозом

На число горожан, решивших встретить Новый год у городской елки, погода на ночь 31 декабря в Иркутске мало повлияет
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Или все же повлияет? Сложно сказать. Конечно, кто-то, особенно мамы с маленькими детьми, предпочтут остаться дома, чтобы не заморозить малыша и не лечить потом все выходные ОРВИ. А остальные, скорее всего, на главной площади города побывают.Отчаянным сибирякам морозная погода на ночь 31 декабря 2018 - совсем не повод отменить гулянья на улице. А вот сократить их явно придется.

-Температура ночью на первое января - 22...-27, на пониженных участках до -32, - сообщают в Иркутском гидрометцентре свежий прогноз погоды. - Днем 31 декабря по городу Иркутску -17...-19.

Ну, стало быть, в беготне за подарками для домочадцев и друзей ( кто не успел) холод не помешает. А когда мешал? А вот сам Новый год лучше встретить, пожалуй, все-таки в помещении. Погода на ночь 31 декабря 2018 в Иркутске к тому располагает. Или, если ехать на елку в сквер Кирова, то на своем транспорте. Хотя общественный, как обещали городские власти, будет ходить до трех ночи.

Что еще очень важно? Важно не оставлять друзей, уже отметивших праздник, в одиночестве на улице. Холодно!

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