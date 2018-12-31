"Сбрасывать вес - это тяжело": 280 -килограммовый Анатолий Михаханов к Новому году похудел на 20 кило

Если сейчас составлять топ-10 самых тяжелых людей мира, то Анатолий Михаханов, сумоист из Бурятии, недавно завершивший спортивную карьеру в Японии, вошел бы в этот список. В его виде спорта лишний вес никогда не бывает лишним, а только способствует победе. ПоэтомуАнатолий, а по-японски Орора Сатоси, набирал его сознательно, на спортивном питании.

- В пик своей формы, в 2017 году, в Японии я весил 292 кг – это максимальная отметка, - продолжает Анатолий. – Я осознанно пошел на прибавку веса и в результате специального режима питания и тренировок вошел в историю сумо как самый крупный борец.

Пошли триумфы. Но что дальше? Вот портивная карьера закончена и в 35 лет Анатолий, с огромным количеством титутов, возвращается домой. Он родом из небольшого райцентра Заиграево. Надо прийти в себя, набраться сил и заниматься чем-то другим. Профессиональный спортсмен, Анатолий понял - надо прощаться с набранными килограммами, иначе посадишь сердце, потом суставы. Да и зачем они, килограммы? Молодому мужчине с его ростом в 191 сантиметр и спортивным телосложением хватило бы и 200.

-Начал с полного голодания, на воде, - рассказывает Анатолий. -Весы тогда оказывали 280. Конечно, цель моя была не просто похудеть, а перезагрузиться. Раньше я жил одной жизнью, где все было подчинено спорту, а сейчас другой. Значит, и организм должен обновиться.

В пик своей формы он весил 192 кг.

-Вначале все пошло легко, и вес быстро уходил, я чувствовал себя прекрасно, - вспоминает Анатолий. - Так ушли 10, а потом и 13 килограммов. Но потом стало тяжело. Просто очень тяжело. Похудение это очень непросто. И я советую каждому, кто на это решится, двадцать раз подумать - выдержит ли. Обойти не одного врача. Составить программу. И сбрасывать вес медленно, очень медленно, буквально по нескольку килограммов в месяц. Иначе можно просто подорвать здоровье или не выдержать и сойти с дистанции.

В Анатолия все верят и поддерживают его. Инстаграм спортсмена очень популярен. А сам он сейчас смотрит на старые фото и отмечает, насколько похудел. Гардероб тоже пришлось заменить. В старые костюмы уже полтора Анатолия могут войти.

Спортсмен любит русскую баню.

Новый год - с рыбкой на пару

Последний раз во время взвешивания Анатолия весы показали минус 20 килограммов. А потом...

-Дома я не взвешиваюсь, - говорит он. -Весов нет. Но это не значит, что я не теряю габариты. Питаюсь очень строго. Понемногу. На Новый год даже от маминых бууз откажусь. Будет рыбка на пару. Какая? Я в это не вникаю. Может форель или семга. И зеленый чай без сахара. А сейчас извините - я в баньку. Знаете, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Часа на два. Но! Спиртное я не употребляю категорически и оэтому в Петербург не улечу, не беспокойтесь. и лишний вес тоже не наберу. Наоборот - хорошая русская банька помогает согнать его.

Итак, минус двадцать. Достигнутые, как говорит Анатолий, большим трудом. А впереди - еще от 40 надо избавиться. Как? Постепеено и еще раз постепенно!

-Утром я хожу по окрестностям, прохожу около километра, - рассказывает Анатолий. - Не думайте, что это так просто. Все-таки, во-первых, вес очень большой. Во-вторых, питание небольшое. В третьих -зима, мороз ниже -30 в Сибири.

Ну и, конечно, диета. Вполне разумная, ничего необычного. Все дело в размере порций и том, чтобы есть очень часто.

-Утром каша, чаще всего овсяная, с небольшим количеством масла, - говорит он. -Совсем небольшим. -Днем овощи, салаты, та самая рыба на пару...И тренировки.

Мы уверены, что у одного из самых тяжелых людей России хватит сил расстаться с этим титутом и стать просто мощным, очень сильным и красивым человеком. Он спортсмен, человек тренированный. А весы... Весы Анатолию Михаханову точно кто-нибудь подарит. На Новый год!

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