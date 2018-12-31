2018-12-31T18:15:39+03:00
Происшествия

Страшное ДТП в Иркутске: под Новый год, вечером 31 декабря, женщина-водитель на автомобиле "Хонда" врезалась в трамвай

Авария произошла на улице Ленина, недалеко от филармонии, автомобилистка погибла на месте
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Страшное ДТП в Иркутске: под Новый год, вечером 31 декабря, женщина-водитель на автомобиле "Хонда" врезалась в трамвай.Страшное ДТП в Иркутске: под Новый год, вечером 31 декабря, женщина-водитель на автомобиле "Хонда" врезалась в трамвай.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Страшное ДТП произошло в Иркутске 31 декабря, буквально за пару часов до Нового года. В районе остановки "Филармония" автомобиль "Хонда" врезался в трамвай. Женщина-водитель автомашины погибла на месте аварии, пассажирка авомобиля попала в больницу в тяжелом состоянии. За жизнь пострадавшей сейчас борются врачи.

-По предварительным данным, автомобилистка не справилась с рулевым управлением, из-за чего и произошло столкновение, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

На месте трагедии работают экипажи ГИБДД , следственно-оперативная группа, устанавливается обстоятельства случившегося. В трамвае никто не пострадал, но, и это очевидно, помощь людям потребуется впоследствии - среди пассажиров наверняка были и пожилые, и больные люди.

ГИБДД просит автомобилистов быть как можно более внимательными на дорогах, особенно в праздничные дни.

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