2019-01-05T20:32:29+03:00
Общество

Погода на 6 января в Иркутске: днем до -18

В городе возможен небольшой снег
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 6 января в Иркутске: днем до -18Погода на 6 января в Иркутске: днем до -18Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Праздничные дни в Иркутске продолжаются, и погода будет способствовать хорошему настроению горожан. Да, в ночь на воскресенье, 6 января столбик термометра в нашем городе опустился до -26 градусов, но днем синоптики обещают нам более комфортную температуру. Столбик термометра покажет -18 градусов. Правда, утром и днем возможен небольшой снег. Ветер подует западный, северо-западный 5-10 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами также возможен небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, в западных и северных районах до 16 м/с, позёмки. Температура воздуха днем составит -13,-18 градусов, местами -23,-28 градусов.

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