Погода на 7 января в Иркутске: днем до -12

В Иркутске с каждым праздничным днем становится все теплее. Вот и днем в понедельник, 7 января синоптики обещают нам непривычные для начала января -10, -12 градусов. Снега в городе не ожидается. Правда, подует восточный, юго-восточный ветер 6-11 метров в секунду. Так что, выходя на улицу погулять, все же стоит одеться потеплее.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в западных и северных районах до 17 м/с, позёмки, Температура -9,-14°, местами -19,-24°, в верхнеленских районах -22,-27º, при малооблачной погоде до -17 градусов.

Добавим, что Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает жителям Приангарья о необходимости соблюдения мер личной безопасности в сложных погодных условиях.