Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Уральский трубник» на сайте irk.kp.ru

Чемпионат России по хоккею с мячом возобновляется после новогонней паузы. В очередном туре Суперлиги, 7 января иркутская «Байкал-Энергия» на своем льду скрестит клюшки с «Уральским трубником» из Первоуральска. Стартовый свисток к игре на стадионе прозвучит в 13.00.

Если вы не успеваете на арену, не беда. Трансляцию игры можно посмотреть на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.

Трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Уральский трубник".XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. I этап. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2019. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор Яков Воронов. http://www.baikal-energy.ru

Ну а пока напомним турнирный расклад. Перед очной встречей иркутяне и первоуральцы находятся на соседних строчках в таблице. «Байкал-Энергия» расположилась на 7-м месте, «Уральский трубник» на 6-й позиции. У обеих команд в копилке по 7 побед и 23 набранных очка.

Кстати, в этом сезоне команды уже встречались. В конце декабря иркутяне проиграли в гостях первоуральцам со счетом 2:3. Поэтому бело-синие пока находятся строчкой ниже соперника.