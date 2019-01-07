2019-01-07T10:49:52+03:00
Происшествия

Пожар в многоквартирном доме в Усолье-Сибирском: из огня спасены 9 жильцов

Пострадавших в ЧП нет [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Пожар в многоквартирном доме в Усолье-Сибирском: из огня спасены 9 жильцов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Пожар в многоквартирном доме в Усолье-Сибирском: из огня спасены 9 жильцов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Едкий запах дыма почувствовали днем 6 января жильцы многоквартирного дома на Ленинском проспекте Усолья-Сибирского. Они сразу позвонили пожарным и сообщили, что из-за сильного задымления в подъезде, жители верхних этажей не могут покинуть свои квартиры.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, из окон квартиры на 1-м этаже шел густой дым, несмотря на это, 23 человека смогли самостоятельно выбежать из горящего дома.

Спасение жильцов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасение жильцов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Спасательную операцию мы решили организовать в двух направлениях, - рассказал начальник 17 отряда федеральной противопожарной службы по Иркутской области Сергей Шлегер. - Жильцы верхних этажей в спасательных устройствах выводились сквозь густой дым. А на улице при помощи установленной автолестницы спасли людей, которые находились у окон и звали на помощь. Всего из квартир с верхних этажей мы вывели 9 человек, из них 1 ребенок.

Пожар удалось потушить за 10 минут. Огонь успел повредить домашние вещи на площади 16 квадратных метров в квартире на первом этаже, а также закоптить стены. К счастью никто не пострадал.

Вскоре к работе приступили дознаватели МЧС. Специалисты выяснили, что пожар возник из-за аварийной работы электроприбора. Как рассказал сам хозяин квартиры, в комнате был включен только телевизор. В считанные минуты огонь перекинулся на мебель, а дым заполнил квартиру.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новый год начали с победы: «Байкал-Энергия» на своем льду обыграла «Уральский трубник»
Стоимость проезда в автобусах Ангарск-Иркутск повысится до 100 рублей
Представились сотрудниками банка: пенсионерка из Слюдянки отдала мошенникам 60 тысяч рублей
Поздравление с Рождеством 2019 в Иркутске мэра Дмитрия Бердникова
Иркутяне 7 января смогут бесплатно покататься на коньках на стадионе «Труд»
Гонки с полицией: 16-летний подросток угнал машину у отца и попал в ДТП
Пожар в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске: горели строительные вагончики
Не дали замерзнуть: иркутские полицейские помогли паре пенсионеров, у которых сломалась машина
Жива и здорова: пропавшую несколько дней назад 16-летнюю студентку нашли в Усолье-Сибирском
ДТП в Чунском районе: водитель «Жигулей» сбил 15-летнюю школьницу
Вспомнить детство: «Байкал-Энергия» приглашает болельщиков сыграть в хоккей в валенках
Крещение Господне 2019: «Иордань» на заливе Якоби в Иркутске начали готовить к празднику
В Бурятии задержали очередного «черного лесоруба»