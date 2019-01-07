Пожар в многоквартирном доме в Усолье-Сибирском: из огня спасены 9 жильцов

Едкий запах дыма почувствовали днем 6 января жильцы многоквартирного дома на Ленинском проспекте Усолья-Сибирского. Они сразу позвонили пожарным и сообщили, что из-за сильного задымления в подъезде, жители верхних этажей не могут покинуть свои квартиры.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, из окон квартиры на 1-м этаже шел густой дым, несмотря на это, 23 человека смогли самостоятельно выбежать из горящего дома.

Спасение жильцов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Спасательную операцию мы решили организовать в двух направлениях, - рассказал начальник 17 отряда федеральной противопожарной службы по Иркутской области Сергей Шлегер. - Жильцы верхних этажей в спасательных устройствах выводились сквозь густой дым. А на улице при помощи установленной автолестницы спасли людей, которые находились у окон и звали на помощь. Всего из квартир с верхних этажей мы вывели 9 человек, из них 1 ребенок.

Пожар удалось потушить за 10 минут. Огонь успел повредить домашние вещи на площади 16 квадратных метров в квартире на первом этаже, а также закоптить стены. К счастью никто не пострадал.

Вскоре к работе приступили дознаватели МЧС. Специалисты выяснили, что пожар возник из-за аварийной работы электроприбора. Как рассказал сам хозяин квартиры, в комнате был включен только телевизор. В считанные минуты огонь перекинулся на мебель, а дым заполнил квартиру.