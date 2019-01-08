2019-01-08T10:26:20+03:00
Общество

В центре России - аномальные морозы, а в Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ они придут только к 14 января

В Росгидромете считают, что к началу крещенской недели в регион вернется стужа
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В центре России - аномальные морозы, а в Восточную Сибирь холода придут к 14 января.В центре России - аномальные морозы, а в Восточную Сибирь холода придут к 14 января.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Морозы, которые уже названы аномальными, пришли в центр России. В столице столбик температуры уже опустился до - 20, а в Поволжье, например, в Саратовской области, местами зафиксировано -27. В Сибири же еще относительно тепло. Морозы начнут приходить в регион только на этой неделе, и весьма постепенно.

Погода на 9 января от Ромгидрометцентра России: на юге холода, в Сибири тепло.

Погода на 9 января от Ромгидрометцентра России: на юге холода, в Сибири тепло.

Сначала, как прогнозируют в Росгидрометцентре России, они охватят Западную Сибирь и только в конце этой недели приблизятся сначала к Красноярскому краю, а потом придут и в Иркутскую область и Бурятию.

Прогноз погоды на 10 января: в центре России морозы, в Сибири держится тепло.

Прогноз погоды на 10 января: в центре России морозы, в Сибири держится тепло.

-Утром -20, вечером -22, - такую погоду прогнозирует в Иркутске 14 декабря Росгидрометцентр.

Перед этим, как и положено, 13 декабря - снежно и метельно. Конечно, прогноз на 5 дней - предварительный. И переход к морозной погоде может сдвинуться на день-другой. Но до конца этой недели, до 13 декабря,жителям Иркутска и Улан-Удэ есть чему порадоваться. Отличная погодка! Днем -9, вечером максимум -16. Временами пробрасывает снежок. Мечта! Конечно,немного жаль, что выходные закончились. Но можно найти время и возможность отдохнуть, покататься на катках и с горок, особенно - вместе с ребятишками.

Прогноз погоды на 13 января: в центр России вернулось тепло, на Сибирь наступают морозы.

Прогноз погоды на 13 января: в центр России вернулось тепло, на Сибирь наступают морозы.

Особенно - если учесть, что на подходе настоящие крещенские морозы. Когда не то что на санках прокатиться или на лыжах пробежаться, а из дому выйти лишний раз - и то проблематично.

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