Жителю Братска, который убил и изнасиловал школьницу, грозит пожизненное заключение

26-летней житель Братска обвиняется в изнасиловании и убийстве 16-летней школьницы. Следователи передали дело в суд. Первое заседание состоится во вторник, 15 января. Ему грозит реальный срок, вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, 5 мая прошлого года в здании недостроенного Дворца пионеров нашли тело несовершеннолетней девушки. До этого молодая особа пару дней не выходила на связь. В кротчайшие сроки сотрудники правоохранительных органов вышли на след предполагаемого убийцы и задержали его. В ходе следствия выяснилось, что парень нигде не работал и ранее употреблял наркотики. Он признался в том, что задушил школьницу, а затем надругался над ее телом.

Отметим, что девушка в компании своих друзей очень часто бывала во Дворце пионеров Братска. На ее странице в социальных сетях много фотографий, сделанных в этом месте. Как оказалось, что для школьников это было точкой сбора.

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