2019-01-12T05:09:47+03:00
Происшествия

Жителю Братска, который убил и изнасиловал школьницу, грозит пожизненное заключение

Первое заседание суда назначено на 15 января
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Братчанину, который убил и изнасиловал школьницу, грозит пожизненное заключение.Братчанину, который убил и изнасиловал школьницу, грозит пожизненное заключение.
Изменить размер текста:

26-летней житель Братска обвиняется в изнасиловании и убийстве 16-летней школьницы. Следователи передали дело в суд. Первое заседание состоится во вторник, 15 января. Ему грозит реальный срок, вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, 5 мая прошлого года в здании недостроенного Дворца пионеров нашли тело несовершеннолетней девушки. До этого молодая особа пару дней не выходила на связь. В кротчайшие сроки сотрудники правоохранительных органов вышли на след предполагаемого убийцы и задержали его. В ходе следствия выяснилось, что парень нигде не работал и ранее употреблял наркотики. Он признался в том, что задушил школьницу, а затем надругался над ее телом.

Отметим, что девушка в компании своих друзей очень часто бывала во Дворце пионеров Братска. На ее странице в социальных сетях много фотографий, сделанных в этом месте. Как оказалось, что для школьников это было точкой сбора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трагедия в Братске: в заброшенном здании нашли тело убитой 16-летней девушки

Жуткая история произошла в выходные в Братске. В субботу, 5 мая, в заброшенном здании нашли тело убитой 16-летней девушки. В соцсетях сейчас распространяют информацию, что школьницу изнасиловал и задушил ее знакомый. Однако официального подтверждения этой версии пока нет. Подробнее>>>

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Он меня не душил»: ребенок, по обвинению которого судят школьного директора, признался в обмане
Отставного офицера и бывшего руководителя школы обвинили в тяжком преступлении. Подсудимый уверяет, что невиновен. Теперь на его стороне и школьник, объявленный потерпевшим
Новости 24
29 грузовых вагонов сошли с рельсов в Заларинском районе Иркутской области
Двух пьяных автомобилистов без водительских прав задержали в Ангарске
Журналистка из BBC сняла сюжет об иркутских пенсионерках, которые майнят биткоины
Бал-маскарад пройдет 13 января на катке острова Конный
Дождались: ХК «Ермак» одержал победу в основное время, повержен воскресенский «Химик»
Подозреваемого в краже разыскивают в Иркутске
Лже-гадалка под видом снятия порчи украла у иркутянки золотое кольцо
Леонид Павлюк назначен на пост заместителя главного врача по хирургии Иркутской городской клинической больницы
В Иркутской области незаконно торговали лосьоном с большим содержанием спирта
Ставок больше нет: два игорных заведения закрыли в Иркутской области
Молодая мать из Шелехова провернула аферу при получении материнского капитала
Перед праздником Крещенье 2019 в Иркутске проверят качество воды в иорданях
Биатлонистка из Бурятии Елизавета Каплина попала в сборную России
ТПП ВС оказывает поддержку предприятиям в рамках федерального проекта ТПП РФ «АГРО «За качество!»
Ольхон вошел в топ- 52 мест для отдыха в 2019 году по версии «The New York Times»
За невыплату зарплаты на директора строительной фирмы из Ангарска возбуждено уголовное дело
Россельхознадзор Иркутской области: опасная для человека муха привезена в Россию с импортными фруктами
День заповедников и нацпарков в Иркутске отметят мастер-классом и фотовыставкой
Планетарий Иркутска проводит бесплатные наблюдения Солнца и Луны
Рождественские колядки споют в краеведческом музее Иркутска
Не удержали преимущество: «Байкал-Энергия» на своем поле проиграла «Кузбассу»
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике в Иркутске пройдут с 12 по 13 января
Прогноз погоды в Иркутске: 11 января в городе -11 градусов, ветер
Пьяный братчанин зарубил топором 81-летнюю пенсионерку
ВХЛ: внук легендарного вратаря Владислава Третьяка в составе ХК «Звезда» обыграл ХК «Ермак» в Ангарске
На заливе Якоби приступили к сооружению «Иркутской Иордани»
Минздрав расторг контракт с главврачом Иркутской городской клинической больницы №1 Леонидом Павлюком
Иркутян пригласили принять участие в ежегодном сборе елок на корм животным зоосада