Иркутская зоогалерея приостановила прием новых животных

Сотрудники иркутской зоогалереи объявили о том, что в ближайшие полгода приостановят прием животных, в том числе диких. Исключение сделают лишь для представителей Красной книги. Причина такого решения банальна, нехватка средств. По словам представителей приюта, в наступившем году значительно подорожали продукты питания для питомцев, а также их медицинское обслуживание.

В иркутском центре помощи животным «Зоогалерея» сообщили о временном прекращении приема новых постояльцев. Решение отказаться от предоставления места больным и брошенным зверятам далось нелегко. В беседе с корреспондентом «Комсомольской Правды» в Иркутске, координатор галереи Людмила Ивушкина рассказала подробности.

Координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина о введении ограничения на прием новых животных 00:00 00:00

- Перед нами встал трудный выбор. Продолжить прием животных, либо заботится о тех, кто уже содержится в приюте. С нового года выросли цены на продукты, а кроме того подорожали вакцины, лекарства и анализы, которые необходимы, чтобы не допустить болезней. В нашей галерее мы заботимся более чем о 160-ти видах животных, так что сумма набирается немаленькая.

Пума Гектор. Фото: сообщество иркутской зоогалереи в «Вконтакте».

Однако работники центра помощи уточняют, что готовы выборочно принять редких и самых нуждающихся зверей. Либо тех, чье содержание будет оплачено. Одним из таких исключительных случаев стала покупка двухлетней пумы Гектора. Он всю жизнь прожил в тесной клетке цирка, а теперь резвится в просторном вольере. Приобретение дикой кошки сильно ударило по бюджету приюта, однако его сотрудники не могли остаться в стороне, иначе бы Гектора бы передали в передвижной зоопарк. Вероятнее всего там бы его ожидало жестокое обращение и скудное питание.

Лебедь-кликун, которого спасли в Бурятии и привезли в Иркутск для лечения. Фото: сообщество иркутской зоогалереи в «Вконтакте».

По словам представителя галереи Людмилы Ивушкиной, наибольшие расходы связаны с содержанием дневных хищников, особенно птиц. Так, чтобы обеспечить кормежку, лечение и уход, например, за коршуном или совой в зимний период, до момента, когда пернатые окрепнут и их выпустят на волю, необходимо потратить в среднем 15 тысяч рублей.

Всего за 2018 год по данным зоогалерии они приютили более 647-ми различных животных.