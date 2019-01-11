«Мусорная» реформа в Иркутской области: владельцы частных усадеб будут платить, как все

Так называемая мусорная реформа взволновала многих. Все ждали, что в новогодние каникулы дворы превратятся в свалки. Да и новая строчка в платежке - новость, увы, безрадостная. Кому же хочется платить дополнительные деньги. И главное – было бы за что. Станут ли чище дворы?

- Мусор из моего двора не вывозили вплоть до вчерашнего дня, - рассказывает жительница 84-го квартала Ангарска Юлия Литвинюк. - Все было завалено отходами! Не шибко приятно «любоваться» такой картиной…

А в Железногорске-Илимском горожане принесли пакеты с отходами под двери местной администрации. Вот, мол, подарочек - получите-распишитесь! Подобные сигналы поступали и из Усолья-Сибирского. Власти сейчас пытаются решить проблемы там, где они появились. А, к примеру, в Иркутске на мусор не жаловались.

- Да, массовых жалоб не было, - рассказали «КП» в администрации города. - Региональный оператор работает, договоры со всеми перевозчиками заключил, все отлажено…

И здесь в помощь то, что в администрации еще задолго до реформы провели инвентаризацию всех контейнерных площадок, которые есть в Иркутске. Эту информацию передали оператору, договоры заключили. Так что особых проблем не возникло, работают по привычной схеме.

А как же в области? В небольших поселках? Чего ждать жителям частного сектора? Да, и вернемся, опять же, к Ангарску. Туда, между прочим, выезжала правительственная комиссия, чтобы на месте оценить масштаб бедствия. Его, правда, перед приездом чиновников ликвидировали. Мусор, на который жаловалась Юлия и многочисленные ее соседи, вывезли.

- Проблема возникла из-за того, что в городе прекратила работу компания, которая раньше занималась перевозкой мусора, а УК вовремя не выставила контейнеры, - говорит гендиректор регионального оператора по зоне Юг Тамара Соловьянова. - Мы купили новые, хотя это должны были сделать коммунальщики, и установили их. Убрали мусор за свой счет.

Управляющую компанию ждет, вероятно, штраф. Разбор полетов с ней устроит администрация Ангарска. И это новая схема, по которой отныне работают мусорщики. Суть в следующем. Если раньше вывозом отходов занимались коммунальщики – УК, ТСЖ и множество других «мелких» компаний, то сейчас введен региональный оператор. В Иркутской области их два - РТ-НЭО (обслуживает юг Иркутской области) и Братский полигон ТБО (отвечает за чистоту 11 северных территорий). Операторы отвечают за весь процесс уборки.

Так что все муниципалитеты сейчас в срочном порядке озаботились установкой контейнерных площадок - баков, куда мы с вами выбрасываем мусор. По словам замминистра природных ресурсов и экологии Иркутской области Евгения Бичинова, сейчас дополнительно требуется около 780 млн рублей, чтобы закупить их, установить, а также обустроить площадки для временного накопления отходов. Стихийные свалки в результате должны исчезнуть.

- На это и направлена реформа, - подтверждает Тамара Соловьянова. - В дальнейшем благодаря взаимодействию муниципалитетов с властями появятся новые контейнерные площадки там, где их никогда не было.

Но за чистоту придется и платить. Новая строка расходов появится в платежках за ЖКХ не только для жителей многоэтажек, но и для владельцев усадеб. Да, если раньше мало кто из них заключал договоры на вывоз мусора и, чего греха таить, сжигал его на своих участках или тайком выбрасывал «за углом», то сейчас такой вариант невозможен. Частникам тоже будут приходить квитанции «за мусор», исходя из тарифа, который рассчитывается, напомним, с учетом количества квадратных метров жилой площади (см. Конкретно). Одно но: опять муниципалитетам надо найти деньги на эти самые новые контейнеры. Ищут. Правительство области обещает помочь.

Есть и еще один нюанс – полигоны. По этой, кстати, причине некоторые регионы вовсе отложили реформу на год: например, Владимир или Хабаровск. Вывозить куда? В Приангарье серьезных опасений на этот счет пока нет. С мусором из Иркутска справляется полигон на Александровском тракте. В прошлом году впервые за много лет построили новый в Казачинско-Ленском районе. На подходе еще два – в Нижнеудинске и Черемхове. Проектируются мусороперерабатывающий завод в Ангарске, успешно прошел экспертизу полигон в Слюдянском районе. Но все-таки ставка в будущем будет сделана на площадки временного накопления отходов, особенно на отдаленных территориях, где населения не так много и просто невыгодно строить большие полигоны.

КОНКРЕТНО

Сколько будем платить?

Для регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск» (зона Юг) тариф составляет 522,89 рубля за кубометр.

Для Братского полигона ТБО (зона Север*) - 595,33 рубля за кубометр.

*Братск, Усть-Илимск, Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский и Усть-Кутский районы. Остальные относятся к южной зоне.

Для Иркутска, Братска и Ангарска норматив составляет 0,085 на 1 м2 в год. В других территориях - 0,063.

Пример: квартира в Иркутске площадью 50 м2. Умножаем тариф регионального оператора (522,89 руб.) на 0,085, делим на 12 месяцев и получаем стоимость в месяц за вывоз мусора с 1 м2 - 3,7 рубля. Умножаем 3,7 рубля на 50 м2. Получается, что владельцы такой жилплощади будут платить в месяц 185 рублей.

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