Сибиряк выжил в авиакатастрофе на Памире и спас 12 человек от гибели

- Вертолет летел очень низко, прямо в нескольких метрах от гор. Восемнадцать пассажиров буквально вцепились в ручки кресел, - вспоминает спасатель из Бурятии Павел Шубин. - Проходит еще несколько секунд, и борт ударяется о ледник. Происходит страшный удар, все люди разлетаются по салону. О чудесном спасении в авиакатастрофе, в которую попал 53-летний сибиряк, вполне можно снимать остросюжетный фильм. И кадры, причем реальные, а не постановочные, есть. Падение вертолета Ми-8 в горах Таджикистана Павел Шубин снимал на камеру, что называется, в режиме онлайн.

Тот самый вертолет перед роковым вылетом. Фото: личный архив Павла Шубина.

Но обо всем по порядку. 12 августа 2018-го все выпуски новостей на федеральных каналах начались с новости из Таджикистана. Там в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4500 метров совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с российскими пассажирами. Сразу появилась информация, что есть выжившие. А ведь вертушка буквально развалилась на части. Пока экстренные службы только вылетали на поиски борта, пассажиры и экипаж Ми-8 спасались сами. Среди них был и руководитель Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин.

- Так закончилось мое очередное восхождение на высоту 7495 метров - на пик Исмоила Сомони, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске Павел Шубин. – Я ведь со студенчества занимаюсь альпинизмом, а этот пик считается самой высочайшей вершиной Таджикистана и, к слову, самой высокой точкой бывшего Советского Союза. Специально отпуск взял на работе, чтобы покорить этот пик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/685835" frameborder="0"></iframe> Житель Бурятии Павел Шубин выжил в авиакатастрофе на Памире и спас 12 человек. Видео: Павел Шубин.

И ему это удалось! В горах Павел провел месяц. По его исходу с базового лагеря, который находится на высоте 4200 метров, экстремалов забрал вертолет Ми-8. Он должен был доставить группу в поселок Джиргиталь, а оттуда альпинисты планировали добраться до Душанбе. У Павла помимо покорения вершин есть и другое увлечения: снимать свои приключения на камеру, а потом монтировать ролики или мини-фильмы. Так вот, когда Ми-8 приблизился к лагерю, мужчина по традиции нажал красную кнопку. На кадрах видно, как туристы бегут к Ми-8, как фотографируются на его фоне, как садятся в вертолет, как тот поднимается в небо…

Задев ледник, Ми-8 упал и развалился на части. Фото: личный архив Павла Шубина.

- Полет продлился минут 15, когда я заметил в иллюминатор, что мы приближаемся вплотную к леднику, чуть ли не чиркая его, - говорит Павел. – Видимость плохая. Один из пассажиров, который сидел около кабины пилотов, заметил, как кто-то из членов экипажа в панике начал тереть стекло. И тут удар… Очнулся я через несколько минут. Ужасный шум в голове, в глазах раздвоение, в груди страшная боль. Кто-то стонет, кто-то кричит: «Скорее выходим отсюда!» Все, кто выжил, выползли из-под обломков. Одного пилота сильно зажало. Мы из последних сил пытались поднять тяжеленные груды металла и вызволить его, но не смогли: пилот умер.

Всего на месте погибли 5 человек: два пилота и три альпиниста. Тринадцать, включая Павла, уцелели.

Обломки вертолета. Фото: личный архив Павла Шубина.

- Я понял, что теперь наша жизнь зависит от нас самих, - говорит Павел. – Вместе с моими товарищами Сергеем Мироновым и Дмитрием Кумшеевым стали обходить, осматривать пострадавших. Я нашел свою аптечку, ставил обезболивающие уколы. Поняли, что ночевать точно придется здесь, и развернули лагерь. Стали подбирать разбросанные рюкзаки, ставить палатки. Я даже камеру свою нашел. В общем, повезло, что все мы были подготовлены, ведь в горы ходим не первый год. Небольшой запас еды и воды тоже был. Если бы на нашем месте оказались простые туристы без снаряжения и теплой одежды, они не продержались бы. Ведь это ледник! Да еще повалил снег. Кроме того, было очень влажно. Мой пуховик промок насквозь.

Благо, у двоих альпинистов с собой оказались спутниковые телефоны. Павел несколько часов тщетно пытался дозвониться до земли, но сигнала не было. Уже ночью связь появилась, и снежные пленники сообщили свои координаты. Еще одно чудо произошло в 8 утра. Павел расчистил на ровной поверхности ледника площадку для приземления спасательного вертолета, даже установил флажок с направлением ветра. И наконец увидел в небе долгожданную вертушку!

Павел Шубин покорил уже не одну вершину и планирует делать это дальше. Фото: личный архив Павла Шубина.

- Всю ночь переживал, что, если снег не остановится, нас засыплет, а значит, никто нас не увидит, ведь тот же разбитый вертолет белого цвета, - говорит Павел. - Но наутро погода наладилась. Видимость была идеальной, но спасательный вертолет нас так и не обнаружил. Мы махали руками, кричали, а он развернулся и улетел. Следующий борт я уже не отпустил. Поджег отломанную стойку шасси от нашего Ми-8. От него пошел небольшой дымок, который заметили пилоты. На часах было уже 12 часов дня, то есть выживали мы почти сутки.

Сначала от госпитализации Павел Шубин отказался, но позже выяснилось, что сибиряк целый день со сломанным ребром спасал жизнь своих коллег. Но и это не самое главное. Шесть лет назад ему провели операцию на позвоночнике после падения с 30-метровой высоты, установив специальные металлические штыри, которые в момент авиакатастрофы сломались. Каким чудом сибиряк продержался в таком состоянии почти сутки, просто загадка.

- Спасибо иркутскому врачу Андрею Рычкову - он делал мне ту самую операцию. Поставил на ноги и в этот раз, - улыбается экстремал. - Уже в сентябре я вышел на работу. Вспоминаю ли авиакатастрофу? Знаете, сейчас мне кажется, что это был просто сон. А вот с другими выжившими мы общаемся, создали даже группу в соцсетях «12 августа». Правда, тот день стараемся не затрагивать.

Павел Шубин на работе. Он спас уже не одну жизнь. Фото: личный архив Павла Шубина.

Теперь в планах спасателя, вся жизнь которого связана с опасностью (Павел не раз вытаскивал людей из пожаров, аварий. - Прим. ред.), покорить очередную вершину. Он уже тренируется для нового восхождения. А на днях стало известно, что его еще номинировали на республиканскую премию «Человек года - 2018».

- Никакой я не герой, - скромничает Павел. - То, что с нами произошло, - настоящее чудо. Если выжил в авиакатастрофе, не опускай рук и борись за спасение!