В Иркутске обнаружили партию бракованной вакцины от гриппа

И в 21 веке тема прививок вызывает споры – ставить или нет. Хотя почему? Врачи уверены, что вакцина - спасение от многих недугов, которые раньше были смертельными. В том числе и от гриппа, который можно подхватить везде - в торговом центре, школе, детсаду или в ресторане. Не сидеть же всю зиму дома! Только не надо путать грипп с обычной простудой и ОРВИ. Он приводит к опасным осложнениям - в том числе, вирусной пневмонии. В нынешнем сезоне на вакцину решились 45,5% процентов жителей Иркутской области - это больше миллиона человек (!). Эпидемиологи уверены, что именно поэтому не превышен эпидпорог по гриппу. Кстати, по острым респираторным заболеваниям он тоже ниже на 52%.

- Всего за неделю к врачам с жалобами на температуру и насморк обратились 7648 человек, из них 5358 - дети, - назвали последние данные в региональном Роспотребнадзоре. - Диагноз "грипп" поставили шести заболевшим, всем им еще нет 18 лет и все они из Иркутска.

В областном центре на простуду врачам также пожаловались более 3,5 тысяч человек, из них большинство - дети. Цифры невысокие, но, увы, они продолжают расти - сезон простуд только в разгаре...

К слову, в прошлом году в конце января заболевших было около 12 тысяч. Специалисты объясняют: прививка от гриппа спасает еще и от ОРВИ.

- Да, вы не застрахованы от заражения, - говорит замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. - Но вакцина поможет избежать осложнений. Да и само заболевание пройдет в легкой форме. И это подтверждается практикой: за последние три года, когда мы стали вакцинировать больше 30% населения, заболеваемость начала падать.

Елена Голенецкая напомнила, что грипп особенно опасен для детей, беременных, людей, страдающих сахарным диабетом и другими хроническими недугами.

- У таких пациентов и так ослаблен иммунитет, а тут еще организм попадает под удар вируса, - говорит она. - Поэтому им в начале сезона обязательно нужно бежать в поликлинику и прививаться. Иначе последствия от болезни могут быть самыми опасными.

Кстати, сейчас прививку ставить уже поздно. Но зато во всеоружии можно встретить следующий сезон. Специалисты уверяют, что препарат, который вводят для создания иммунитета, себя зарекомендовал. Да и контроль строгий.

- Например, при осмотре одной из партий мы выяснили, что во время транспортировки не выдержали температурный режим: в течение десяти часов в контейнерах было -2,5 градуса, - рассказал гендиректор иркутскойобластной оптово-снабженческой аптечной базы Юрий Сланченко. -Это серьезное нарушение, так как препараты хранятся при температуре +2 до +8 градусов. В итоге взамен бракованной партии нам привезли новую вакцину без каких-либо претензий.