«Я ничего не видел, пассажиры тоже промолчали»: задержан водитель автобуса №80, который переехал 86-летнюю женщину в Иркутске

В Иркутске расследуют обстоятельства аварии, которая произошла на остановке, расположенной на улице Карла Либкнехта. 86-летняя женщина упала под колеса автобуса №80, после того, как его водитель начал движение, не заметив свою пассажирку. Инспекторы ДПС смогли установить номера маршрутки и личность шофера, который находился за рулем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686145" frameborder="0"></iframe> Автобус переехал женщину в Иркутске.Водитель автобуса №80 не заметил женщину пытавшуюся зайти в салон и тронулся с места. Упав, иркутянка попала под колеса, с двумя открытыми переломами ее доставили в больницу. Видео группы ДТП38Rus.Предоставлено "КП"

Около 11.00 часов утра на остановке на улице Карла Либкнехта 58 произошел вопиющий случай. Пожилая иркутянка, пытаясь пройти в салон автобуса, не удержалась и упала на асфальт, когда водитель автобуса тронулся без предупреждения. Не заметив женщину, водитель с открытой дверью начал набирать скорость и как ни в чем не было, покинул место ДТП, продолжив свой маршрут. Задние колеса многотонного автобуса переехали 86-летнюю пенсионерку. Оторопевшие очевидцы не сразу осознали увиденное. Но уже спустя пару секунд бросились на помощь. Неравнодушные люди вызвали бригаду скорой помощи и полицию. С двумя открытыми переломами ног пострадавшую доставили в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686231" frameborder="0"></iframe> Водитель автобуса №80, сбивший пенсионерку в Иркутске, рассказывает о ДТП.

- Я ее не видел. И пассажиры промолчали, никто не видел что она пыталась сесть, а потом упала. А их там было человек 10-15. Никто мне не сказал. - растеряно оправдывается 42-летний мужчина, которого задержали полицейские. – Потом поехал по маршруту в аэропорт.

Сыщики продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. После получения медицинских документов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью.Кроме того, на водителя уже составлен протокол за то, что он покинул место ДТП.

Автобус переехал 86-летнюю пенсионерку. Фото: группа ДТП38Rus

- Сейчас мама находится в больнице, - рассказывает сын пострадавшей. Врачи, говорят, что она держится из последних сил. Они не дают никаких гарантий.

Следователи разыскивают возможных свидетелей аварии и просят откликнуться пассажиров автобуса, чтобы оказать помощь в расследовании. Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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