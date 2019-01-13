2019-01-13T05:04:20+03:00
Происшествия

Сход 29 вагонов в Иркутской области: движение на железнодорожных путях возобновлено

Сегодня, 13 января, на этом участке пошел первый состав
Ольга БУЕВА
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Сход 29 вагонов в Иркутской области: движение на железнодорожных путях возобновлено. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Сход 29 вагонов в Иркутской области: движение на железнодорожных путях возобновлено. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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Рабочим удалось восстановить участок железной дороги в Заларинском районе Иркутской области. Движение поездов возобновлено. Напомним, с рельс сошли 29 вагонов поезда с углем. Это произошло утром 12 января. 67-вагонный поезд следовал по маршруту «Делюр – Тыреть». Пострадавших и погибших нет.

13 января в половине 8-го часа утра (местное время) движение поездов на ВСЖД в Заларинском районе возобновилось в обоих направлениях.

- Аварийно-восстановительные работы продолжались в течение ночи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Поврежденное железнодорожное полотно и опоры контактной сети восстановлены силами аварийных бригад.

Также в ведомстве добавляют, что в Заларинский район направили восстановительные поезда со станций «Зима», «Иркутск-Сортировочный» и «Нижнеудинск». Ночьюзавершили ремонтные работы по нечетному пути, а утром движение поездов полностью удалось восстановить.

Рабочие трудились всю ночь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Рабочие трудились всю ночь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

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