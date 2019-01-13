Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш» на сайте irk.kp.ru

Отличная возможность провести выходной день на хоккее предоставляется иркутским болельщикам. В воскресенье, 13 января, в очередном домашнем матче чемпионата России «Байкал-Энергия» на своем льду принимает новосибирский «Сибсельмаш». Стартовый свисток к игре на стадионе «Труд» прозвучит в 13.00.

Ну а если не успеете на стадион, тогда смотрите трансляцию игры на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.

Прямая трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Сибсельмаш"..XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. I этап. "Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск). Прямая трансляция матча. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2019. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор засл. арт. РФ Яков Воронов. http://www.baikal-energy.ru

А теперь кратко напомним турнирный расклад. Перед очной встречей иркутян и новосибирцев разделяет пять строчек в турнирной таблице. «Байкал-Энергия» с 26 набранными очками находится на 6-м месте, «Сибсельмаш» с 16 баллами в багаже расположился на 11-й позиции.

Это уже вторая встреча соперников в этом сезоне. В декабре, команды разошлись миром в Новосибирске. Та встреча надолго запомнилась иркутским болельщикам. После первого тайма «Байкал-Энергия» вела в счете 6:0, но не удержала преимущество и пропустила 6 мячей во втором отрезке. Как итог: боевая ничья 6:6. Теперь обе команды жаждут победы.