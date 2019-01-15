2019-01-15T06:45:12+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП под Иркутском: 69-летняя женщина, перебегая дорогу на Александровском тракте, погибла под колесами иномарки

Она скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Смертельное ДТП под Иркутском: 69-летняя женщина, перебегая дорогу на Александровском тракте, погибла под колесами иномарки.Смертельное ДТП под Иркутском: 69-летняя женщина, перебегая дорогу на Александровском тракте, погибла под колесами иномарки.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутском районе инспекторы ДПС расследуют обстоятельства гибели пешехода на Александровском тракте. Автомобиль «Toyota Sprinter Marino» сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать дорогу.

Смертельное ДТП в Иркутске: «Toyota Sprinter Marino» сбила 69-летнюю женщину на Александровском тракте.Видео с места аварии. «Toyota Sprinter Marino» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.ГУ МВД по Иркутской области

Раннее утро 15 января не предвещало трагедии. 29-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки «Toyota Sprinter Marino» ехал на 7 километре Александровского тракта в направлении Иркутска со стороны села Урик. Когда в этот момент на проезжую часть выскочила 69-летняя женщина, которая хотела перейти дорогу вне пешеходного перехода. Молодой человек, не успев сбросить скорость, сбил пенсионерку. От полученных травм она скончалась еще до приезда медиков.

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото с места ДТП.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

– Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Инспекторы ДПС изучают место аварии.

Расследование продолжается, сыщики уточняют все детали случившегося и опрашивают очевидцев ДТП.

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