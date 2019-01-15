2019-01-15T07:46:44+03:00
Общество

У "Комсомольской правды" в Иркутске в соцсетях почти 50 тысяч подписчиков

Сегодня Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Фейсбук и Инстаграмм стали самостоятельными площадками для размещения информации
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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У "Комсомольской правды" в Иркутске в соцсетях почти 50 тысяч подписчиков.У "Комсомольской правды" в Иркутске в соцсетях почти 50 тысяч подписчиков.Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
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"Комсомольская правда" - мультимедийное издание. Сегодня это не только газета. Время, когда мы с вами получали информацию, напечатанную исключительно на бумаге ( временами дополняя это просмотром ТВ и прослушиванием радио, если находишься дома) безвозвратно ушло в прошлое. Сейчас информация, как и возможность почитать интересные статьи, познакомиться с мнениями экспертов, с нами всегда. Поэтому и "Комсомолка" сегодня - это еще и радио ( которое можно слушать всегда и везде - и допустим, в машине, и на сайте), и сайт, который заполняется в круглосуточном режиме и содержит массу полезной и нужной информации, и соцсети.

Количество читателей, которые используют сотовые телефоны для того, чтобы зайти на сайт, растет. Фото: ЯндексМетрика.

Количество читателей, которые используют сотовые телефоны для того, чтобы зайти на сайт, растет. Фото: ЯндексМетрика.

Да, еще и соцсети... Во всех социальных сетях у "КП" есть официальное представительство - там мы оперативно размещаем анонсы статей и новостей, размещенных на сайте. Это удобно - можно просто пролистать ленту и быстро познакомиться с новостями, отметив для себя что-то интересное. Если есть возможность - перейти по ссылке и почитать интересный материал. Нет таковой - сделать это позднее. Аудитория "Комсомолки" в Иркутске в соцсетях на сегодняшний день - 46 тысяч 645 человек. Это немало!

Самой популярной соцсетью сегодня можно назвать по-прежнему "Одноклассники". На этой площадке в "КП" -Иркутск - 21 тысяча 469 человек. Мощными темпами растет популярность Вконтакте - число подписчиков здесь у нас 13 тысяч 087. В Фейсбуке - 3861, в Твиттере - 4400. Недавно мы начали развивать Инстаграм - сейчас за событиями здесь следит 3828 человек. Сейчас в соцсетях активно размещается и реклама - она действенна и направлена на ту аудиторию, которой нужна.

Это все - читатели "Комсомолки". Аудитория, которой интересны события и наши тексты, посвященные им. Число читателей "КП" в Иркутске внушительно и растет ежегодно: каждый выпуск газеты читают 5 тысяч семей ( а есть еще любимая многими толстушка, и общий тираж в месяц достигает около 200 тысяч экземпляров), на региональный сайт ежедневно заходят около 30 тысяч посетителей, аудитория соцсетей приближается к 50 тысячам подписчиков. Информация людям всегда нужна, и в разной "упаковке" - кому-то короткая, в пять строк, кому-то обстоятельная, в газетный разворот. Зависит от многого. И прежде всего - от времени, которое читатель в данный момент может потратить на ее получение. А задача журналистов - дать ему такую возможность.

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