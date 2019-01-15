"Эх, прокачу!": таксист подвез пристава до участка и...лишился своего автомобиля

Если советских людей когда-то давно испортил квартирный вопрос, то нынешних россиян - кредитный. Вполне благонамеренные граждане, никогда не преступавшие закон, набирают невероятное количество займов. На все - на компьютер, стиральную машину, новый телевизор, ремонт в квартире и, наконец, на саму квартиру. Сначала платят, потом - не платят. В общем, по-разному бывает. Оказавшись в долговой яме, становятся клиентами службы судебных приставов и постепенно расстаются с имуществом. Правда, нехотя. Так, иркутский таксист оказался должен банкам 706 тысяч рублей. А чем отдавать?

Нечем!

-Должника пригласили в отдел, где он оставил объяснение, что от долга не отказывается и готов принять меры к его погашению, - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. -Однако вместо этого стал скрываться – съехал с квартиры, уволился с официального места работы, стал менять съемное жилье.

А все потому, что расплатиться он мог, только отдав машину. Но делать этого не хотел - на ней он таксовал. И продолжалось это до тех пор, пока однажды он не выехал на очередной вызов. Как выяснилось, заказчиком был судебный пристав. А конечный пункт - отдел этих самых приставов, куда и прибыл водитель на такси. Сам.

Однако больше ни в этот, ни в какой другой сделать рейс водителю не пришлось. Потому что в пункте назначения пассажир вежливо попросил его "пройти". Дальше все пошло "по протоколу". Причем в прямом смысле. Составили акт описи, арестовали автомобиль Suzuki Alto, 2001 года выпуска.

Если в ближайшее время гражданин таксист не найдет средств на выплпату долга, его автомобиль уйдет с молотка, а вырученные деньги поступят в банк.