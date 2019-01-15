Исчезнут ли из-за новой реформы мусоропроводы в Иркутске

- Мы живем в обыкновенной девятиэтажке. Ходят слухи, что из-за новой реформы (подробности на сайте kp.ru) мусоропроводы вообще повсеместно исчезнут. Мол, мы, как и большинство горожан, будем выбрасывать мусор в контейнеры, которые находятся на улице. Так ли это?

Вопрос «КП» задала жительница микрорайона Первомайского Иркутска Елена Викторовна, позвонив в прямой эфир радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91,5FM). С вопросом мы обратились в пресс-службу администрации города, сотрудники которой в свою очередь связались с региональным оператором, занимающимся вывозом отходов с городских улиц.

- Конечно, данная информация - не более, чем слухи, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе. - И жильцы домов, где есть мусоропроводы, будут платить по такому же принципу, как и все остальные. Другой вопрос, что в Иркутске мусоропроводы остались только в таких микрорайонах, как Университетский и Первомайский. И то многие жильцы отказываются от них, так как они нередко приводят к антисанитарии.

КОНКРЕТНО

Сколько будем платить?

Для регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск» (зона Юг) тариф составляет 522,89 рубля за кубометр.

Для Братского полигона ТБО (зона Север*) - 595,33 рубля за кубометр.

*Братск, Усть-Илимск, Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский и Усть-Кутский районы. Остальные относятся к южной зоне.

Для Иркутска, Братска и Ангарска норматив составляет 0,085 на 1 м2 в год. В других территориях - 0,063.

Пример: квартира в Иркутске площадью 50 м2. Умножаем тариф регионального оператора (522,89 руб.) на 0,085, делим на 12 месяцев и получаем стоимость в месяц за вывоз мусора с 1 м2 - 3,7 рубля. Умножаем 3,7 рубля на 50 м2. Получается, что владельцы такой жилплощади будут платить в месяц 185 рублей.