Мода на грани хамства: езда по тротуару, как новая забава иркутских водителей

Тонированные «Жигули» разгоняются по тротуару и проезжая около 100 метров возвращаются на проезжую часть. В сети появилось очередное видео с лихачествами в пешеходных зонах Иркутска. Уже третье с начала нового года. Что это? Новый модный тренд, банальное желание похвастаться или случайное совпадение? В течение недели возмущенные местные жители спорят в соцсетях о том, чем вызваны такие поступки и какое наказание заслуживают дрифтеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686379" frameborder="0"></iframe> В Иркутске задержан 20-летний студент катавшийся по тротуару Нижней Набережной.Тонированные «Жигули» разгоняются по тротуару и проезжая около 100 метров возвращаются на проезжую часть.ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержали очередного автохама. Лихач, испугавшись ответственности, сам явился в полицию. Предусмотрительно, сняв тонировку. Поводом для поисков хулигана стало видео, на котором автомобиль «ВАЗ-2105» мчит по тротуару Верхней набережной Ангары.

- Молодой человек признал свою вину и извинился за поведение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Он пояснил, что не хотел публиковать видеозапись, потому что съемка велась для личного архива.

Популярность в Интернете обошлась водителю в 2000 тысячи рублей. Таков размер штрафа за нарушение правил дорожного движения. Ранее за аналогичное нарушение был задержан еще один 20-летний парень, который за рулем «Toyota Prius» устроил дрифт возле памятника Александру III. Именно с этого места и начался нелегальный тренд, который начался после видео, на котором водитель внедорожника «Toyota Land Cruiser» накручивает круги. Несмотря на то, 65-летний мужчина признался, что именно он управлял престижной иномаркой, полицейские не поверили ему. Они считают, что мужчина, таким образом, попытался отмазать сына своего друга. Расследование этого инцидента продолжается.