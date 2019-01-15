HeadHunter: в январе начали искать работу 7200 жители Иркутска

Заработать побольше стремятся многие, тем более, что экономика сейчас весьма нестабильна. Кто-то трудится внеурочно, а кто-то решает все начать с нуля и активно ищет новую работу. Кстати, по данным специалистов - то есть, кто подбирает персонал, январь в этом смысле месяц активный. Действительно, после Нового года многим хочется перемен, в том числе и карьерных. Эксперты HeadHunter выяснили, что с начала января на их портале появилось 7300 жителей Иркутска. Они проанализировали новые и активированные резюме жителей столицы Приангарья с начала года. Чаще всего это соискатели в сфере продаж, на втором месте оказалась начинающие специалисты, на третьем – «Транспорт, логистика».

– Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные сферы в нашем регионе: так, «Продажи» традиционно лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей, – отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елена Таращук. – До сих пор есть мнение, что соискатели в праздники работу не ищут, но это давно не так. Обещание новой жизни в новый год для многих как раз и начинается со смены работодателя. Тем более, что есть время посмотреть предложения, которые есть на рынке, найти вакансии от «работодателей мечты», без спешки отредактировать или создать резюме.

Самыми активными соискателями этого года стали мужчины, на их долю приходится 57% резюме января, в возрасте от 18 до 30 лет. При этом 1% кандидатов в возрасте от 60 лет, 2% с 14 до 18 лет.

Елена Таращук добавляет, что в 2019 году будет высокий спрос на медицинских работников,

продавцов, менеджеров по продажам, а также на ИТ-специалистов.

Кстати, в среднем новую работу в Иркутске можно найти за три месяца.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Желания работодателя совпадает со стремлением соискателей"

Оксана Савчук, практический психолог:

- Начать новую жизнь с понедельника - мы это любим. В данном случае - с Нового года. Прожив каникулы и отдохнув, многие понимают, что действительно готовы к переменам. Уверена, что это желание перемен многих наполняет энергией, причем конструктивной. Вот и используйте ее в нужном русле. Тем более, что многие работодатели в январе также стремятся к переменам, расширяют штат, готовятся к новым проектам... Одним словом, в данном случае желания работодателя совпадает со стремлением соискателей.