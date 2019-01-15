Где купаться на Крещение в Иркутске в 2019 году

Крещенье 2019 в Иркутске: основной точкой притяжения в этот день для горожан становится залив Якоби. Каждый год с самого утра сюда приходят тысячи верующих. А 19 января 2019 года ожидается особенно многолюдным: во-первых, этот день будет официальным выходным, во-вторых, в этот день в городе будет, по предварительным прогнозам, довольно тепло. Если погода на Крещенье 2019 в Иркутске не поменяет свои планы, то на градусниках мы увидим всего лишь минус -10. Неожиданно! Впрочем, и мороз никогда не останавливал верующих. По самым скромным подсчетам, к иорданям ежегодно приходят до 40 тысяч жителей региона.

В Иркутске в Крещение традиционно можно будет окунаться на заливе Якоби, в районе пос. Молодежный (ИСХИ) и в п.Жилкино (Ленинский округ). Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области перед Крещением проверяют воду в купелях. И список рекомендованных для купания и забора воды мест может измениться ( следите за сайтом). Но эти три места уже многие годы остаются неизменными и купели здесь уже подготавливаются. А больше всего людей традиционно собирается на иорданях у плотины ГЭС.

- В этом году у нас будут преобладать мотивы русской архитектуры, - говорит актер Театра народной драмы и архитектор ледового комплекса Вадим Семенов. - Конечно, это будет наше прочтение, но при соблюдении всех канонов.

Строят всем миром – добровольцы работают на иордани целыми днями уже с 9 января. А в последние дни перед праздником Крещения 2019 в Иркутске – и вовсе круглосуточно.

Крестный ход всегда идет от храма Александра Невского.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Праздник Крещения отмечается ежегодно 19 января. В этот день торжественные службы пройдут во всех церквях. В храме Александра Невского, что у плотины ГЭС, утреннее богослужение начнется литургией в 08.00. В 10.00 крестный ход пойдет к иордани на заливе Якоби. Там совершается великое освящение воды. Как обычно, здесь будет четыре проруби для окунания и отдельная зона для разбора воды.

На заливе Якоби накануне Крещения 2019 в Иркутске будет подготовлено несколько прорубей для купания и отдельная зона для забора воды. На берегу будут работать пункты торговли горячими напитками и бутербродами. Окунуться можно будет до 12 ночи.

Горожане, у которых есть автомобили, с удовольствием выезжают в пригород. Под Иркутском будет 11 иорданей - в Молодежном, на Байкальском тракте ( на 21 км. - в заливе Еловый и на 42 км. – в заливе Бурдугуз), Листвянке, Большой Речке, Большом Голоустном, а также в Маркова (река Кая), Смоленщине и Максимовщине ( река Иркут), в Урике, Хомутове и Поздняково ( река Куда).

Толщина льда на реках – от 25 до 55 см, а на берегу Байкала организуют сход с берега. ( Смотри полный список – где купаться на Крещение 2019 в Иркутске – в конце текста). Он будет окончательно корректироваться к 18 января, когда санитарные врачи проверят качество воды.

Иркутяне окунаются в иордань ежегодно.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всего же в этом году в Иркутской области будут оборудованы около 100 иорданей, на большей части которых пройдут купания и будет возможность забора воды.

- На территории Иркутской области запланировано оборудование 114 иорданей в 63 местах, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. - Из них 48 прорубей будут предназначены для купания, 25 – для купания и забора воды и 41 - только для забора воды. Накануне Крещения все иордани будут проверяться

На иорданях будут дежурить спасатели, полицейские, врачи. Всего, по данным силовиков, обеспечивать безопасность Крещения 2019 в Иркутске будут более тысячи человек, в распоряжении которых окажутся 317 автомобилей, снегоходов и судна на воздушной подушке.

КОНКРЕТНО

В прорубь нельзя окунаться более чем на 2 минуты. Нельзя уходить под воду с головой, а также слишком резко прыгать. Спускайтесь медленно! А после погружения нужно обтереться полотенцем, одеться в теплую одежду и выпить горячего чая. Если у вас есть заболевания легких или сердечно-сосудистой системы, рисковать нельзя.

КОМПЕТЕНТНО

Протоиерей, заведующий миссионерским отделом Иркутской митрополии Вячеслав ПУШКАРЕВ:

- Купание в крещенской иордани не установленный церковью обряд. Это народная традиция. Люди с самых ранних времен христианства заметили, что омовение в водах Иордана в день Крещения Господа Иисуса Христа помогает человеку, оживляет его духовные и телесные силы. Ни в коем случае нельзя входить в иордань пьяным – это оскверняет воду. С верой, трезво и благоговейно входите в прорубь и тогда получите то, что ищете, а спортивный интерес оставьте в стороне. Это тайный подвиг души, преодоление самого себя, стихии.

КОНКРЕТНО

Где купаться на Крещение 2019 в Иркутске и Иркутской области (полный список)

г. Иркутск

Иркутское водохранилище (залив Якоби, р. Ангара) с 10.000 до 24.00 19.01

Иркутский район

поселок Листвянка, акватория оз. Байкал в районе улицы Горького;

поселок Большое Голоустное, акватория о. Байкал по ул. Байкальской;

поселок Большая Речка, акватория реки Ангары, в районе улицы 2-я Советская;

поселок Молодежный, Иркутское водохранилище, залив Молодежный;

21 километр Байкальского тракта в заливе Еловый, в районе «КО Елочка»;

42 километр Байкальского тракта, на акватории залива Бурдугуз Иркутского водохранилища;

поселок Смоленщина, правый берег реки Иркут;

поселок Урик, правый берег реки Куда;

поселок Максимовщина, река Иркут, в районе улицы Школьная;

поселок Марково на реке Кая;

поселок Поздняково на реке Куда.

Ангарск

Детский лагерь «Казачье войско», р. Китой

Балаганск

п. Балаганск (залив «Одиса» у причала, Братское водохранилище, 50 м от берега)

Братск

г. Братск, Братское вдхр. (район Центральный, залив в районе мемориала «Славы)

г. Братск, Братское вдхр. (район Падунский, яхт-клуб «Братск»)

г. Братск, Братское вдхр. (район Падунский, залив в районе стадиона «Труд»)

Братский район

г. Вихоревка, р. Убь (район моста через реку «Убь» по ул. Луговая)

с.Тангуй, Братское вдхр. (залив Ия)

Бодайбинский район

г. Бодайбо ( р. Витим)

Баяндаевский район

с. Покровка ( пруд)

Боханский район

с. Олонки, р. Ангара

п. Тихоновка р. Ида

п. Буреть, река Ангара

П. Жигалово

Ул. Советская, река Лена

Заларинский район

н.п. Холмогой ( р. Заларинка)

н.п. Залари ( р.Заларинка)

н.п. Тыреть (р.Унга)

Зиминский район

г. Зима ( р.Зима)

г. Саянск ( р. Ока )

п.Качуг

п. Качуг, ул. Ленина д.1 (р. Лена)

г.Киренск

Киренск (р. Лена)

п. Казачинское

протока р. Киренга

п. Ключи приток р. Киренга

п. Куйтун

район водозабора, река Алка

Мамско-Чуйский район

п. Мама, (р. Витим)

Нукутский район

с. Первомайское (в районе водозабора, Братское вдхр.)

с. Новонукутск (р. Заларинка)

Нижнеудинск

г. Нижнеудинск (р. Уда)

Ольхонский район

с.Еланцы (800 метров от ПЧ-47, р. Анга)

с. Сахюрта (200 метров от центра с.Сахюрта, оз. Байкал)

п. Хужир ( оз. Байкал)

Осинский район

Д. Харай (р. Оса.)

Слюдянский район

г. Байкальск ( оз. Байкал, в р-не мкр. Гагарина)

п. Утулик (р. Утулик, база отдыха «Утулик»)

г. Слюдянка ( оз. Байкал, район Лагуна)

п. Култук (оз. Байкал)

Тайшетский район

г.Бирюсинск, (р. Бирюса)

Тулунский район

г. Тулун ( р. Ия)

Чунский район

Лесогорск ( озеро «ПМК»)

Усольский район

п. Тельма (р. Тельминка)

п. Мишелёвка (р.Белая)

п. Сосновка (р.Курга)

п. Мальта ( р. Белая)

Черемховский район

с. Бельск (р. Большая Белая)

с. Голуметь (р. Голуметка)

с. Тюмень (р. Большая Белая)

г. Свирск (левый берег Братского водохранилища)

Усть-Илимский район

г.Усть-Илимск (район ГЭС, Усть-Илимское водохранилище)

Усть-Кутский район

г. Усть-Кут ( р. Кута)

г. Усть-Кут ( р. Лена)

Усть-Удинский район

п. Усть-Уда ( Братское водохранилище)

Шелеховский район

с. Баклаши ( р.Иркут)

с. Введенщина (р. Иркут)

с. Моты (р. Иркут)

д. Олха ( р. Олха)

п. Большой Луг (р. Олха)

Эхирит-Булагатский район

с. Харат (р. Харатка)

д. Куяда (р.Куяда)

п. Усть-Ордынский ( р.Куда)