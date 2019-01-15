ДТП в Иркутске: 15-летняя девочка пострадала при столкновении трамвая и грузовика
В Иркутске инспекторы ДПС выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Напольная. Грузовой автомобиль врезался в трамвай. По предварительной информации, пострадала 15-летняя пассажирка трамвая.
Авария произошла вечером 15 января, в районе остановке Детская на улице Напольная. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области подтвердили информацию о столкновении и рассказали подробности.
- В результате ДТП пострадала пассажирка трамвая. Девочку с травмами средней тяжести доставили в 3-ю городскую больницу.
Инспекторы ДПС выясняют причины столкновения трамвая и грузовика. Фото: группа Инцидент Иркутск.
На месте аварии работают инспекторы ДПС, они изучают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.
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