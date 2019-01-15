ДТП в Иркутске: 15-летняя девочка пострадала при столкновении трамвая и грузовика

В Иркутске инспекторы ДПС выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Напольная. Грузовой автомобиль врезался в трамвай. По предварительной информации, пострадала 15-летняя пассажирка трамвая.

Авария произошла вечером 15 января, в районе остановке Детская на улице Напольная. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области подтвердили информацию о столкновении и рассказали подробности.

- В результате ДТП пострадала пассажирка трамвая. Девочку с травмами средней тяжести доставили в 3-ю городскую больницу.

Инспекторы ДПС выясняют причины столкновения трамвая и грузовика. Фото: группа Инцидент Иркутск.

На месте аварии работают инспекторы ДПС, они изучают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сети появилось видео, как в Иркутске прохожие спасают пенсионерку, которую переехал автобус. Шофера уже лишили прав, МВД разыскивает свидетелей аварии. Подробности.

«Я ничего не видел, пассажиры тоже промолчали»: задержан водитель автобуса №80, который переехал 86-летнюю женщину в Иркутске. Шофер уже дает первые показания. Подробности.