2019-01-15T18:05:45+03:00
Происшествия

Пожар в Усть-Илимске: 66 детей эвакуировали из Центра социальной помощи

В здании загорелась одна из комнат
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар в Усть-Илимске: 66 детей эвакуировали из Центра социальной помощи. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Пожар в Усть-Илимске: 66 детей эвакуировали из Центра социальной помощи. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Срабатывание пожарной сигнализации произошло вечером, 15 января в Центре социальной помощи семье и детям в Усть-Илимске Иркутской области. Персонал, вовремя сориентировался и вызвав пожарных, оперативно приступил к эвакуации детей. Еще до приезда спасателей, на улицу вышли 66 ребятишек, а также 6 взрослых.

Вскоре удалось выяснить, где находился очаг пожара. Оказалось, загорелась одна из комнат на площади 20 квадратных метров. Потушить ее удалось за 10 минут. Никто из детей и взрослых не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Ребят разместили в детском садике, который находится напротив, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Когда здание проветрится от дыма, они вернутся обратно.

А вот что стало причиной возгорания станет понятно, когда на месте ЧП поработают дознаватели.

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