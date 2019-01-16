Иркутян приглашают присоединиться к международной акции MuseumSelfie

А знаете вы, что 16 января отмечается Международный день музейных селфи. Благо, в Иркутске есть, где разгуляться. Сразу несколько хранилищ экспонатов призывают присоединиться к акции, делать селфи и выкладывать фотографии в социальные сети. Не забудьте указать хэштег MuseumSelfie.

Так, свою готовность к акции уже объявили Галерея Бронштейна. Каждому участнику – подарок от сувенирного магазина галереи! Здесь снимки можно сделать на фоне картин, скульптур и других экспонатов. В этот же день в 17:30 пройдет экскурсия по экспозиции со скульптурами Даши Намдакова и авторскими куклами его семьи. Она завершится общим селфи участников на фоне экспонатов.

Музей «Тальцы» тоже примет участие в акции и приглашает всех желающих присоединиться. Здесь тоже есть множество локаций для ярких фото. Причем на свежем воздухе – на фоне старинных усадеб.

Кстати, в России #MuseumSelfie поддерживает Министерство культуры. Следить за ходом акции можно в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграме и других социальных сетях.

Хэштег акции в русскоязычном сегменте интернета - #МузейноеСелфи. Но также и #КультурноеСелфи, #CultureSelfie или основные хэштеги акции — #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи.