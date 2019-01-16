Южная Корея и Иркутск теперь еще ближе

Сегодня Южная Корея - признанный мировой лидер в области медицины. Современные технологии, новейшее оборудование, передовой опыт врачей - вот те три кита, которые позволяют азиатским клиникам конкурировать с ведущими центрами Европы и США. Теперь Южная Корея стала ближе и для иркутян! На базе медико-санитарной части АО «Международный аэропорт Иркутск» открылся кабинет медицинских видеоконсультаций. Здесь бесплатно могут получить совет профессоров корейских клиник все желающие.

Все дороги в Инчхон

А теперь к подробностям. Уникальную возможность иркутяне получили благодаря компании «БК ТУР», специализирующейся на Южной Корее в целом и медицинском туризме в этой стране в частности. Сейчас в проекте задействованы четыре учреждения города Инчхон: специализированная ортопедическая клиника Химчан, международная больница современной и восточной медицины Назарет, международная многопрофильная больница Наын, офтальмологическая клиника Хангиль. Не исключено, что со временем так называемый кластер расширится и в списке появятся новые названия.

В чем заключается главный плюс международного проекта, - очевидно. Лететь в Страну утренней свежести ради консультации у известного доктора сибирякам отныне необязательно, ведь, к счастью, определенные процедуры требуются не всегда, а значит, и выезд за рубеж тоже. В удобное для пациента и врача время вас соединят сеансом видеосвязи. Какую диагностику следует пройти, какие процедуры провести, в какую ориентировочно сумму обойдется лечение, - ни один вопрос не останется без ответа. Процесс на высшем уровне организует команда «БК ТУР» под руководством генерального директора Натальи Ким.

- Сначала вы обращаетесь в «БК ТУР», мы, исходя из ситуации, помогаем подобрать клинику в Южной Корее, связываемся с ней, отправляем медицинские документы (результаты МРТ, рентгена, врачебное заключение и так далее), затем доктор изучает их и назначает время для видеоконсультации, - рассказывает Наталья Петровна. - Виртуальный прием необходим также для того, чтобы врач мог визуально оценить состояние здоровья пациента.

Итак, кабинет медицинских видеоконсультаций на базе медико-санитарной части АО «Международный аэропорт Иркутск» открылся в июле. В торжественной церемонии участвовали представители всех четырех клиник, занятых в проекте, а также мэрии города Инчхон и МОТИ (Муниципальная организация туризма города Инчхон).

А теперь в Южной Корее с ответным визитом побывала делегация из Иркутска - представители медико-санитарной части АО «Международный аэропорт Иркутск», «БК ТУР», а также врачи городских больниц. Для них провели ознакомительный тур по больницам Инчхона.

- Почему Инчхон? По уровню развития медицинского туризма наш город не уступает ни крупным городами Кореи - Сеулу или Пусану, ни другим странам-лидерам в этой области, - говорит заведующий отделом медицинского туризма и управлению политикой здравоохранения города Инчхон господин Со Ги Хо. - Сейчас многие россияне выезжают на лечение в Европу. А для иркутян Южная Корея все-таки ближе и, соответственно, выгоднее и доступнее по цене. Безвизовый режим, прямой рейс, время в пути, - явные плюсы. Кроме того, именно в Инчхоне располагается международный аэропорт, через который идет основной поток пассажиров. Сегодня на территории города располагается около 3500 медицинских центров. Диагностика, лечение, операции любой сложности, реабилитация - весь спектр медицинских услуг оказывают наши клиники на высшем уровне.

Главное - диагностика

И в этом иркутская делегация убедилась. Первым центром, который посетили наши врачи, стала международная клиника Наын. Это многопрофильная больница, 27 отделений, но основными являются центры нейрохирургии, маммологии и эндокринологии, диагностические (всего их три).

- Лозунг нашей клиники - «Устремленный к мечте», - рассказывает менеджер по маркетингу отдела международного сотрудничества госпиталя Наын Елена Ким. - Наша миссия сделать мир лучше, то есть предоставить лучшее лечение. Сейчас делаем акцент на диагностику, ведь это профилактика развития болезней на ранней стадии. Наша больница одна из лучших многопрофильных в Южной Корее и единственная среди них имеет три диагностических центра. Теперь про направления. Анализируя результаты диагностики Наын, большинство пациентов страдают заболеваниями щитовидной железы, молочных желез, кишечника. В основном речь идет об онкологии, поэтому больница и стала развиваться по данным профилям: вкладываться в оборудование, усовершенствование технологий, привлекать ведущих докторов. Отдельно выделяем нейрохирургический центр. Заведующим там работает известный на всю Корею один из лучших нейрохирургов господин Хан Ён Мин. Он проводит по 200 (!) операций в месяц. Не каждая больница выходит на такие цифры.

Вторая клиника, входящая в кластер при медико-санитарной части АО «Международный аэропорт Иркутск», это международная больница современной и восточной медицины Назарет.

- Многие корейские врачи понимают, что только при совмещении двух методов - современной и традиционной медицины - смогут достичь наибольшего эффекта, - рассказывает менеджер Александр Ли. - Другой вопрос, что сделать это крайне сложно. Мы же одна из немногих больниц, которая делает это, причем на профессиональном уровне. Почему оказываем такие услуги? Ради пациентов - у них появляется возможность выбора. Например, говоря о грыже, современный подход диктует операцию, мы же максимально стараемся отсрочить момент. Иглоукалывание, фитотерапия, прижигание (шарики из лебеды прикладывают к точкам, отвечающим за жизнедеятельность определенных органов, затем поджигают и оставляют тлеть), дают колоссальный результат - выздоровление. Особенно, если помимо применения восточной медицины назначается курс реабилитации - массажи, физио, лечебная физкультура и так далее. В нашей клинике есть отдельный центр реабилитации, что для многопрофильных больниц большая редкость. Другой пример: в случае с дерматологией современная наука обычно использует наружные мази или препараты, традиционная корейская медицина - фитотерапию. Принимая лекарства, происходит очищение организма изнутри и проблемы уходят.

Основатель центра традиционной корейской медицины - профессор Ли Кан Иль. Ему сейчас 76 лет, но он до сих пор принимает пациентов и творит чудеса. Эпилепсия, ДЦП, тяжелые последствия после ДТП - Ли Кан Иль ставит на ноги в прямом смысле слова.

Но Назарет славится не только восточной медициной. Посредством 8 специализированных центров, таких как цереброваскулярный; позвоночника и суставов; комплексной диагностики; экстренной помощи и другие, предоставляются современные дифференцированные медицинские услуги.

Южная Корея сегодня - признанный мировой лидер в области медицины. Фото: предоставлено «БК ТУР»

Обрести уверенность в завтрашнем дне

Третья больница, которая предоставляет услуги видеоконсультаций для иркутян, - специализированная ортопедическая клиника Химчан. Медучреждение специализируется исключительно на проблемах опорно-двигательного аппарата. Исходя из этого понятно, что диагностика, лечение и, конечно, реабилитация проводятся на высоком уровне, больница занимает лидирующие позиции в Южной Корее в своей области. Сегодня Химчан объединяет 8 клиник. Также есть филиал в Арабских Эмиратах. В будущем году планируется открыть еще один в Узбекистане. «Счастье пациента - наше счастье», - слоган больницы. Клиника проводит безоперационное и операционное лечение, занимается эндопротезированием суставов (до 200 операций в день).

- Почему выбор должен пасть на Химчан? - говорит международный менеджер Светлана (Seo Hee Won). - Наша клиника - это высокий уровень медицинских технологий, современные методики и новейшее оборудование. Мы предлагаем комфортное лечение и быструю реабилитацию по индивидуальному подходу. Больница функционирует по западно-американской системе лечения, при этом цены у нас ниже, чем в Европе, а техническая оснащенность и опыт врачей позволяют конкурировать на равных.

Несмотря на то что ортопедия является главным профилем, диагностика проводится и по другим направлениям: ревматологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и так далее. Обычно ведь у пациентов есть и сопутствующие заболевания, а задача врачей - комплексное лечение.

Четвертым центром, который посетила иркутская делегация, стала офтальмологическая клиника Хангиль. Это вторая по величине в Южной Корее больница, специализирующаяся на заболеваниях глаз, и единственная, которая имеет три лицензии на оказание помощи иностранцам. Многие пациенты, которым в России врачи уже отказывают в помощи из-за запущенности заболевания, в Хангиле ее получают. Это свидетельствует о высоком уровне оснащенности учреждения и профессионализме докторов, которые берутся за самые сложные случаи. Ежедневно через больницу проходит до 1000 человек амбулаторно, проводится до 70 операций.

- Главное в лечении - правильная диагностика, - говорит координатор Хангиль Виктория Шегай. - Пациентам на родине часто ставят неверные диагнозы, значит, назначают неправильные рекомендации. Мы же находим корень проблемы и решаем ее.

В рамках визита иркутская делегация посетила еще ряд клиник Инчхона: университетскую многопрофильную больницу Гиль, многопрофильную клинику Медиплекс Седжон, университетскую клинику Инха, международную клинику Святой Марии при католическом университете Квандонг, больницу святой Марии католического университета.

Компания «БК ТУР» может организовать поездку в каждую из них, а также в любую другую на территории Южной Кореи.

- Мы помогли многим иркутянам и жителям Иркутской области поправить свое здоровье в клиниках Южной Кореи, а значит, обрести уверенность в завтрашнем дне! - заключает Наталья Ким.

КСТАТИ

Диагностика за один день

Это не шутка! Пройти диагностику в любой клинике Южной Кореи можно всего за 2 - 3 часа. По большому счету вы можете улететь домой в тот же день. С утра пройти обследование, затем попасть на прием к доктору и уехать, не переплачивая за ночлег в гостинице. Проживание в мотеле обойдется от 40 долларов в сутки, в отелях - от 70 долларов и выше. Впрочем, и клиники предлагают пациентам размещение в палатах (но только, если требуется стационарное наблюдение) или специальных гостевых домах при больницах. Для удобства пациентов палаты разного уровня комфорта - от обычных (7 - 8 человек в комнате) до V-VIP, где помимо прочего есть даже отдельный лифт.

НА ЗАМЕТКУ

Университетская клиника или многопрофильная

Да, в Южной Корее существует два типа больниц. В чем разница? Университетская, понятно из названия, функционирует при учебном заведении. Доктора - профессора, которые не только ведут прием и обучают студентов, но и занимаются серьезными научными исследованиями. Например, больница Гиль при Университете Гачон, совместно с компанией Siemens разработала аппарат МРТ 7 Tesla. Томограф сверхчувствительный, способен уловить патологию в самом зачатке. Пока аппарат используют только в научных целях, но вскоре начнут проводить на нем диагностику. И это только один пример. Хотя университетские клиники и являются более статусными, многопрофильные им ничуть не уступают. В них работает та же самая профессура и уровень технической оснащенности столь же высок.