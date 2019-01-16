2019-01-16T12:00:20+03:00
Общество

Автомобили выстроились в форме сердца: парень из Братска оригинально сделал предложение своей возлюбленной

Молодые люди познакомились на флешмобе против повышения цен на бензин
Ольга БУЕВА
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Автомобили выстроились в форме сердца: парень из Братска оригинально сделал предложение своей возлюбленной. Фото: архив героев публикацииАвтомобили выстроились в форме сердца: парень из Братска оригинально сделал предложение своей возлюбленной. Фото: архив героев публикации
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Любят женщины вздыхать, что мужчины уже не те и романтиков почти не осталось. Однако это не так. Многие парни до сих пор стремятся удивить вторую половинку. Например, 26-летний братчанин Дмитрий Захарченко решил оригинально позвать любимую замуж. Он попросил знакомых автомобилистов выстроить машины в форме сердца - таким образом он признался в любви своей подруге и сделал ей предложение руки и сердца.

Кстати, братчанка Анастасия старше своего избранника на 9 лет. Однако разница в возрасте совсем не смущает влюбленных.

- Мы познакомились шесть месяцев назад, - рассказал наш герой. - Познакомились на флеш-мобе, посвященном повышению цен на бензин. Случайно встретились на парковке, разговорились, понравились друг другу с первого взгляда. И этих полгода нам хватило, чтобы понять - мы созданы друг для друга.

Сибирячка не устояла! Фото: архив героев публикации

Сибирячка не устояла! Фото: архив героев публикации

Дмитрий трудится на железной дороге, Анастасия - предприниматель. Но при этом пара признается, что у них много общего. Активный отдых, автомобили, спорт - все это их объединило.

- Я давно мечтал о второй половинке, - продолжает Дмитрий. - Настя покорила меня - умная, красивая, отзывчивая.

К слову, у сибирячки уже был первый брак, но с мужем она развелась. Сейчас она воспитывает 15-летнего сына.

- Я долго думал, как сделать ей предложение оригинально, два месяца вынашивал разные идеи, - говорит он. - В итоге кинул клич в группу взаимопомощи автомобилистов из Энергетика и с Правого берега с призывом помочь организовать такую акцию.

Желающих откликнулась немало. В итоге на парковке выстроились 30 автомобилистов на машине в форме сердца.

- Волновался ужасно! - смеется Дмитрий. - Приготовил рупор, чтобы громко прокричать о своей любви, а у самого аж руки дрожали.

В итоге к 20.00 друг привез Анастасию на пустынную парковку. С завязанными глазами девушку подняли на автовышку. Она с удивлением увидела огромное светящееся сердце.

- Родная, я люблю тебя, выходи за меня замуж, - прокричал Дмитрий.

Конечно же, братчанка не устояла. Свадьбу влюбленные сыграют летом.

Пара вместе полгода. Фото: архив героев публикации

Пара вместе полгода. Фото: архив героев публикации

Автомобили выстроились в форме сердца: парень из Братска оригинально сделал предложение своей возлюбленной. Фото: архив героев публикации.Предоставлено "КП"

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