2019-01-17T13:15:59+03:00
Происшествия

Из-за движения ледостава в Усолье-Сибирском река Ангара вышла из берегов

Опасности для жителей Усолья нет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Из-за движения ледостава в Усолье-Сибирском река Ангара вышла из берегов. Фото: пресс-служба администрации Усолья-Сибирского.Из-за движения ледостава в Усолье-Сибирском река Ангара вышла из берегов. Фото: пресс-служба администрации Усолья-Сибирского.
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Река Ангара вышла из берегов в Усолье-Сибирском и подтопила береговую линию. Под водой оказался и участок дороги, который ведет к популярному среди местных жителей месту отдыха. Для их безопасности на месте разлива реки установили предупреждающие таблички. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Усолья-Сибирского.

Пользователи соцсетей предположили, что причиной случившегося стал сброс воды на Иркутской ГЭС. Однако в Енисейском бассейновом водном управлении это опровергли.

- Никакого увеличения объемов нет. Более того, с 16 января происходит уменьшение сброса воды с 2200 кубических метров в секунду до 2000, - сообщили в Енисейском бассейновом водном управлении. - С 17 января эти значения понизят до 1800, а с 18 января до 1700 кубических метров.

Откуда же тогда вода? Специалисты агентства водных ресурсов объяснили, что подтопление берега в Усолье-Сибирском может быть вызвано движением ледостава на Ангаре. Появившаяся вода была вытолкнута плывущими потоками льда. В районе Железногорска расположенного в Усольском районе находится граница выклинивания Братского водохранилища, место, так гидрологи называют место соединения двух водоемов. Подобное явление считается нормой для этого времени года. Иногда, оно действительно способно привести к таким последствиям, как незначительное подтопление.

Стоит ли жителям Усолья беспокоиться из-за прибытия воды? Нет, если только они не планируют проехать на автомобиле по подтопленному берегу.

- В прибрежной зоне находится три частных дома, их владельцев уже оповестили и проинструктировали, - сообщили начальник службы ГО и ЧС Усолья-Сибирского Виталий Лазарев. – Но пока подъем воды им не угрожает. Просим водителей воздержаться от поездок по берегу Ангары. Замерзший лед может замести снегом, существует риск провала автомобилей.

А пока для обозначения потенциально опасной зоны на берегу разместили предупреждающие таблички. Выезд за их пределы запрещен.

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