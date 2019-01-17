2019-01-17T13:15:59+03:00
Происшествия

В Бурятии за бюджетные деньги возвели мост за 1,5 млн. рублей с настилом...из досок

Жители Баргузинского района боятся, что любая тяжелая техника может лишить их связи с Большой землей, а СК проводит обыски
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В Бурятии за бюджетные деньги возвели мост за 1,5 млн. рублей с настилом...из досок. СК проводит обыски.В Бурятии за бюджетные деньги возвели мост за 1,5 млн. рублей с настилом...из досок. СК проводит обыски.
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В глубинке все друг другу знакомы. И иногда это выходит боком. Особенно при распределении подрядов на какие-то серьезные проекты. В Баргузинском районе Бурятии как раз такая ситуация вышла со строительством моста. И глава его, Алексей Балуев, сейчас под следствием. СК республики возбудил против чиновника уголовное дело за неправомерное расходование средств на ремонт моста.

-По версии следствия, в декабре 2017 года потребовался ремонт мосту через реку Сувинка, - сообщает пресс-служба СК РФ по Бурятии. -Мост этот - на местной автодороге, он соединяет между собой сразу несколько сел - Шапеньково-Уро-Душелан-Суво-Бодон-Ина-Баянгол-Соел-Хилгана-Буксекен. В это время к главе района обратился знакомый, который предложил через подконтрольного ему предпринимателя отремонтировать мост за бюджетные средства. Балуев, желая угодить приятелю, согласился с его предложением. Чтобы обойти требования действующего законодательства о системе торгов чиновник своим постановлением 6 декабря 2017 года объявил на территории поселения вблизи разрушенного моста режим «Чрезвычайная ситуация», получил более 1,5 млн. рублей. Контракт был заключен.

Вскоре мост был готов. При его приемке выяснилось, что на ремонт его пошли никак не 1, 5 миллиона рублей, а 800 тысяч - стройматериалы приобретались более дешевые. Больше того - настил самого моста сделали не из бруса, как положено, а из досок. А ну как пройдет по нему тяжелая техника? Провалится.

-Членами приемочной комиссии при обследовании моста выявлено несоответствие фактически выполненных работ условиям муниципального контракта, однако глава района, используя свое положение, заставил их подписать акт приемки выполненных работ, а двух лиц, которые так и не согласились с его требованиями, исключил из комиссии, - сообщают в СУ СК по Бурятии. - После этого на счета предпринимателя были перечислены обусловленные контрактом денежные средства.

Теперь правомерность этого решения будут выяснять следователи СУ СК по Бурятии. Возбуждено уголовное дело, будет выяснена степень вины каждого из причастных к этому. В администрации и в доме Алексея Балуева идут обыски.

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