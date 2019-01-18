2019-01-18T10:55:35+03:00
Наука

Дайверы нашли на дне Байкала затонувший "танк"

В реальности он оказался советским тягачом-трелевочником, который использовали для доставки леса к причалу [фото]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Дайверы нашли на дне Байкала затонувший "танк" - он оказался советским трактором - трелевочником. Фото: Дмитрий РОГОВОЙ.Дайверы нашли на дне Байкала затонувший "танк" - он оказался советским трактором - трелевочником. Фото: Дмитрий РОГОВОЙ.
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Какие только тайны не хранит дно Байкала! Кладоискатели до сих пор ищут здесь золото Колчака, попутно натыкаясь на старые якоря, автомобили, лодки... У фотографов своя история, снимки таинственного дна священного озера вызывают огромный интерес и у них самих, и у тех, кто рассматривает их в интернете. В последнюю такую «экспедицию» за необычными ракурсами иркутские дайверы Дмитрий Роговой и Евгений Сафонов, «вооружившись» специальной оптикой, отправились в Бугульдейку.

- Меня всегда влекут непригодного происхождения под водой, будь то гидротехнические сооружения, капитальные строения, оказавшиеся под водой в результате затоплений либо автотранспорт, попавший в воду, - объясняет Дмитрий Роговой. - Для меня они являются частичкой истории иногда осколком ушедшей эпохи.

На дно Байкала вблизи Бугульдейки друзья отправились, чтобы сделать фото «танка». Правда, на самом деле это оказался вовсе не танк, а трелевочник, трактор-тягач, с его помощью перевозили лес. Когда-то в поселке был леспромхоз, его продукцию переправляли по воде, соответственно, был и причал. Вот с него и скатился в воду трелевочник. Но та история давно забылась. И туристы, и местные жители уверены, что это именно танк врос «башней» в дно – вон какие у него гусеницы!

машина ушла на дно Байкала. Фото: Дмитрий РОГОВОЙ.

машина ушла на дно Байкала. Фото: Дмитрий РОГОВОЙ.

Пролеты старинных мостов, тоннели Кругобайкалки, ушедшие под воду Иркутского водохранилища. А еще – настоящий сибирский Китеж-град. Только вполне реальный. Есть на Байкале залив Провал. Проплывая по нему, путешественники видят в глубине крыши домов. Это пять бурятских деревень, за 2 дня, после страшного землетрясения 30 декабря 1862 года, оказавшиеся на дне озера. Дайвер Роговой уже бродил по улицам этого Китеж-града. Но тогда у него еще не было с с собой фотоаппарата. А если все это снять – для истории? Это ж какая красота будет!

Якорь - таких тут находят много. Фото: Дмитрий РОГОВОЙ.

Якорь - таких тут находят много. Фото: Дмитрий РОГОВОЙ.

Дно Байкала. Фото: Дмитрий РОГОВОЙ.

Дно Байкала. Фото: Дмитрий РОГОВОЙ.

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