ГИА-2019 в Иркутске: для допуска к экзамену девятиклассники должны будут пройти собеседование

Выпускники девятых классов уже готовятся ГИА-2019 в Иркутске. В этом году ребят ждет нововведение.

- 13 февраля девятиклассники будут проходить собеседование по русскому языку, - сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. - До 30 января включительно школы региона принимают заявление на участие в нем от своих учащихся.

Министр подчеркнула, что уже провели пробные собеседования на региональном и федеральном уровне. В них приняли участие больше 800 тысяч девятиклассников.

- Собеседование не является «устной частью ОГЭ» по русскому языку, а является самостоятельной процедурой допуска к нему, - объяснила Валентина Перегудова. - Результатом может быть «зачет» либо «незачет».

Для тех, кто получил "незачет" или не пришел на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая. В какой форме оно будет проходить? Девятиклассникам нужно будет выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаментаром-собеседником.

- Нам необходимо проверить навыки спонтанной речи, - говорит Валентина Перегудова.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут. Результаты станут известны уже 19 февраля.

Также тем, кто сдает ГИА и ЕГЭ в этом году, до 1 февраля нужно определиться с предметами на выбор. Напомним, математика и русский язык являются обязательными на ЕГЭ для получения аттестата. В этом году в ЕГЭ внесли некоторые изменения. Появилась возможность выбрать базовый или профильный уровень единого госэкзамена по математике, в перечень экзаменов внедрили китайский язык, а информатику теперь можно сдавать в компьютерной форме.