Рейтинг счастливых городов: 82% иркутян уверены в завтрашнем дне

А вы довольны жизнью? C таким вопросом эксперты Финансового института при правительстве РФ обратились к иркутянам. И не только. Соцопросы проводили в 78 городах России с населением больше 250 тысяч. Так вот, согласно итогам прошлого года,столица Восточной Сибириоказалась на 27-м месте рейтинга. У нас живет больше оптимистов, чем пессимистов.

- Было важно понять, насколько жители того или иного города удовлетворены своей жизнью, - рассказывают сотрудники института. - А еще в опросе были вопросы, касающиеся работы и профессии.

Собственно, о результатах подробнее. Где жить хорошо? Самыми жизнерадостными эксперты посчитали жителей Грозного, Тюмени, Ижевска, Махачкалы и Краснодара. С меньшим энтузиазмом ко всему происходящему относятся в Волгограде, Магнитогорске и Барнауле.

По словам специалистов, этот показатель отражает то, как человек видит будущее, опыт настоящего и прошлого. Если простыми словами, современную жизнь иркутяне считают безопасной, комфортной и энергичной.

Кстати, соцопросы проводили на протяжении 10 (!) лет. Так вот, оказывается, довольных собой и жизнью среди нас с каждым годом все больше и больше. В 2008 году таковых было всего 62%, но именно тогда начался экономический кризис, который не мог не отразиться на настроении всех россиян, в том числе земляков. Зато потом кривая поползла вверх. Уже в следующем - 2009году количество оптимистов увеличилось до 73%. В 2017-м иркутян, которые с позитивом смотрят на мир, было 83%, а в 2018-м чуть меньше - 82%. Каким будет этот год, покажет время.

Конечно, скептики могут ухмыльнуться: мол, чему радуемся? Цены в магазинах кусаются, жилье дорожает, зарплаты не растут… Однако, видимо, вера сибиряков в завтрашний день непоколебима.

- Больше оптимизма у молодежи, госслужащих и банкиров, - отмечают исследователи. - Меньше - у продавцов, строителей, научных деятелей.

И еще. В стабильности предприятия, где они трудятся, не сомневаются 74% жителей столицы Приангарья, благодаря чему мы и в этом аспекте на хорошей позиции в рейтинге – 18-й строчке из 76.Иркутяне уверены в своем профессионализме и мастерстве, но, вероятно, ощущают тревогу относительно своей частной жизни.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена СТРУК, завкафедрой социологии и психологииИрНИТУ, доктор философских наук, доцент:

- Данные московских коллег не противоречат нашим исследованиям, которые мы проводим не только в Иркутске, но и в городах области. В целом картина объективная- опять же с точки зрения социологии. Мы берем выборку опросов разных групп населения. Допустим, среди молодых людей встречаются те, кому некомфортно в нашем городе. Они рвутся в мегаполис, где возможностей больше. Традиционно много неудовлетворенных уровнем жизни среди пенсионеров и интеллигенции.Кстати, интересный момент: в регионе самые высокие показатели в Саянске. Можно сказать, что там живут счастливые люди. В целом же напрашивается вывод, что Иркутск - достаточно успешный город.

Оксана САВЧУК, практический психолог:

Дело не только в экономике

- Рейтинг занятный. Вот смотрите: по уверенности в завтрашнем дне мы - лидеры. Но в четыре раза меньше тех, кто доволен днем сегодняшним и своей профессиональной деятельностью. Тут ведь речь идет не только об экономики, но и о семейном счастье, и о личных достижениях, и о здоровье. Все эти составляющие, конечно, повлияли на настроение участников опроса. Кроме того, мы живем рядом с Байкалом, с его уникальной энергетикой! Она заряжает позитивными эмоциями. Да и те, кто уж совсем недоволен жизнью в Иркутске, из него уже уехали, а те, кто здесь, вероятно, находят определенные плюсы.