2019-01-21T07:34:06+03:00
Происшествия

Насильнику-рецидивисту, напавшему на двух девочек в Хомутово, продлили срок ареста

Сыщикам потребовалось время для сбора всех доказательств
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Насильнику-рецидивисту напавшему на двух девочек в Хомутово продлили срок ареста. Фото: группа ДТП38RUS.Насильнику-рецидивисту напавшему на двух девочек в Хомутово продлили срок ареста. Фото: группа ДТП38RUS.
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В Иркутской области продолжается расследование нападения на двух 12-летний девочек в поселке Хомутово. Следователи обратились в суд для продления срока содержания под стражей подозреваемого на 2 месяца. Им необходимо больше времени для проведения медэкспертиз и изучения всех обстоятельств случившегося. Иркутский районный суд удовлетворил просьбу сыщиков.

Напомним, трагедия произошла 19 октября, когда две школьницы спешили на занятия, к ним подошел 51-летний мужчина и, жалуясь на боли в сердце попросил девочек проводить его до дома. Заманив детей в безлюдное место, он, угрожая ножом, надругался над ними. Через 5 дней насильника удалось задержать благодаря особой примете, которую запомнила одна из пострадавших учениц. Наколки на руке, именно по ним его опознал один из местных жителей, случайно встретивший подозреваемого в продуктовом магазине. 29-летний иркутянин Валерий Тарасов и его коллега смогли догнать и скрутить мужчину, который заподозрив неладное, попытался сбежать.

По этим наколкам иркутянин Валерий Тарасов узнал насильника Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По этим наколкам иркутянин Валерий Тарасов узнал насильникаФото: ГУ МВД по Иркутской области

- Необходимость в содержании под стражей не отпала, оснований для смягчения нет, - сообщили в пресс-службе Иркутского районного суда. – Обращение следователя удовлетворено, арест продлен на 2 месяца.

Расследование громкого дела продолжается. Сыщики устанавливают все детали случившегося и изучают данные медицинских экспертиз.

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