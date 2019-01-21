Насильнику-рецидивисту, напавшему на двух девочек в Хомутово, продлили срок ареста

В Иркутской области продолжается расследование нападения на двух 12-летний девочек в поселке Хомутово. Следователи обратились в суд для продления срока содержания под стражей подозреваемого на 2 месяца. Им необходимо больше времени для проведения медэкспертиз и изучения всех обстоятельств случившегося. Иркутский районный суд удовлетворил просьбу сыщиков.

Напомним, трагедия произошла 19 октября, когда две школьницы спешили на занятия, к ним подошел 51-летний мужчина и, жалуясь на боли в сердце попросил девочек проводить его до дома. Заманив детей в безлюдное место, он, угрожая ножом, надругался над ними. Через 5 дней насильника удалось задержать благодаря особой примете, которую запомнила одна из пострадавших учениц. Наколки на руке, именно по ним его опознал один из местных жителей, случайно встретивший подозреваемого в продуктовом магазине. 29-летний иркутянин Валерий Тарасов и его коллега смогли догнать и скрутить мужчину, который заподозрив неладное, попытался сбежать.

По этим наколкам иркутянин Валерий Тарасов узнал насильникаФото: ГУ МВД по Иркутской области

- Необходимость в содержании под стражей не отпала, оснований для смягчения нет, - сообщили в пресс-службе Иркутского районного суда. – Обращение следователя удовлетворено, арест продлен на 2 месяца.

Расследование громкого дела продолжается. Сыщики устанавливают все детали случившегося и изучают данные медицинских экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Насильника, который надругался над двумя 12-летними девочками, разыскивают в Иркутске. Он изнасиловал школьниц 19 октября на окраине Хомутово. Подробнее.

Подозреваемого в изнасиловании двух девочек поймали под Иркутском: местный житель узнал его по наколкам. Рецидивист покупал сигареты в магазине деревни Столбово.

Подробнее.

Иркутянин, скрутивший насильника, который надругался над двумя девочками: "Он почти не сопротивлялся, хватался за сердце". По словам Валерия Тарасова, мужчина твердил, что ничего не помнит. Подробнее.