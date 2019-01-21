2019-01-21T09:43:16+03:00
Общество

Помочь больным детям: в Иркутске 21 января пройдет Благотворительный вечер добра 2019

Смотрите прямую онлайн-трансляцию на сайте kp.ru [начало в 18.30]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Помочь больным детям: в Иркутске 21 января пройдет Благотворительный вечер добра 2019.Помочь больным детям: в Иркутске 21 января пройдет Благотворительный вечер добра 2019.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Благотворительный вечер добра состоится в Иркутске сегодня, 21 января. Снова соберутся вместе в Музыкальном театре города неравнодушные горожане, люди, для которых боль ребенка - не пустое слово. Акция пройдет в помощь больным детям. Год назад во время благотворительного вечера добра было собрано около 850 тысяч рублей.

Цвет творческой и бизнес-элиты Иркутска соберется в этот вечер вместе. В Музыкальном театре 21 января будут звучать прекрасные песни и слышаться музыкальные аккорды.Художники представят свои картины, скульпторы - свои работы. По доброй традиции, ведущими вечера второй год подряд станут директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91, 5 FM) Наталья Кравченко.

– Пусть эта небольшая часть тепла наших сердец станет вкладом в дело, которые мы все вместе делаем, - говорят они. -Спасибо всем огромное за помощь, за участие и за сопереживание!

Кстати, классического концерта в обычном понимании не ожидается. 21 января на сцену с музыкальными номерами выйдут депутаты, детские творческие коллективы, руководители предприятий и представители бизнес-элиты региона.Организаторами уже ставшего традиционным вечера добра в Иркутске по традиции стали правительство Иркутской области, Управление Федеральной службы судебных приставов, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, Областной совет женщин.

Собравшиеся в этот день в театре люди ставят своей целью помочь детям, которые страдают последней стадией неизлечимых заболеваний. Таким детям нужен особый уход и особая помощь, не только лекарствами. Все средства, собранные на вечере, отправят в помощь именно им.

На сайте kp.ru и в соцсети Комсомольской правды вконтакте будет идти прямая трансляция. Ссылка на нее будет размещена перед началом мероприятия.

ЭТО ВАЖНО

Реквизиты для благотворительной помощи

Иркутский областной общественный благотворительный фонд «Семья Прибайкалья», Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск

ИНН 3808187926 , КПП 380801001, БИК 042520607

р/сч 40703810718350000745, к/сч 30101810900000000607

По вопросам приобретения билетов обращайтесь в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области по тел. 34-19-17

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