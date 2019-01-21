Сибиряка, который 7 лет скрывался от следствия, поймали при проверке паспорта

Мог бы уже отсидеть срок и выйти на свободу с чистой совестью, но вместо этого 7 лет провел в бегах. 31-летний ангарчанин Арсен Папян (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) едва не зарезал свою возлюбленную, а потом 7 лет прятался в родной Армении.

Началась эта история весной 2011-го. Тогда 24-летнего Арсена бросила девушка, с которой он прожил 3 года. Пассия не выдержала постоянных сцен ревности, тем более что Арсен нередко поднимал на нее руку. Смириться с расставанием парень не мог и всячески пытался вернуть любимую. Безрезультатно. Получив очередной отказ, темпераментный сын Кавказа решился на более решительные действия: начал угрожать девушке, подкарауливать ее у подъезда дома и у входа в супермаркет, где она работала. Точкой кипения стала увиденная в соцсетях фотография. На ней любимая Арсена была изображена в компании парней.

- Он взял нож и пошел к ней на работу - разбираться, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске старший следователь следственного отдела по Ангарску Екатерина Агжигитова. - Но бывшая возлюбленная говорить отказалась, прогнала. Тогда мужчина достал нож и ударил девушку в шею и грудь. На помощь бросился охранник, но оттащить разъяренного Арсена не смог. Пришлось стрелять ему в спину из травматического пистолета.

Девушка получила ранение, но выжила. Кстати, именно это и уберегло Арсена от тюрьмы. Вместо твердой койки следственного изолятора он отправился на мягкую кровать больницы. Через некоторое время врачи выписали молодого человека. На первом же судебном заседании, где ангарскому Отелло избирали меру пресечения, Арсен вместе со своим адвокатом заявил ходатайство о готовности заплатить залог в 900 тыс. рублей, лишь бы на время следствия не отправиться в СИЗО. Суд согласился, но обещанных денег никто так и не увидел, впрочем, как и самого Арсена.

Следователь из Ангарска Екатерина Агжигитова: "Армения не стала выдавать нам преступника, который скрывался 7 лет" 00:00 00:00

- В тот день, когда деньги должны были быть перечислены, он исчез по дороге в банк, - продолжает Екатерина Агжигитова. - Оказалось, он заранее купил билеты и улетел на историческую родину - в Армению. Мы это узнали и, конечно, сделали запрос, на который получили ответ, что своего гражданина Армения не выдаст.

Уже через полгода мужчина и вовсе пропал из поля зрения ангарских сыщиков. Нет, уходить жить дикарем на Арарат ему не пришлось. Он просто женился и взял фамилию жены. Потом завел ребенка, сделал новый паспорт, по которому даже умудрялся каждый год выезжать на время отпуска в Россию. В Ангарск, конечно, наведаться не рискнул, но в Москве бывал не раз. Одна из таких поездок летом 2018 года и стала для него роковой. Здесь можно сказать спасибо московским воришкам, которые украли у Арсена борсетку с его новым паспортом. При этом старый документ у него сохранился. Более того, мужчина взял его с собой и, проходя таможню в Кабардино-Балкарии, рискнул предоставить тот самый документ.

- Его пробили по базам данных, и оказалось, что мужчина 7 лет находится в международном розыске, - говорит Екатерина Агжигитова.

Так вместо теплого Еревана Арсен Папян отправился в Сибирь и спустя 7 лет все-таки оказался на скамье подсудимых. Домой он вернется теперь не скоро. Ангарский городской суд признал его виновным в покушении на убийство и отправил в колонию строгого режима на 6 лет 10 месяцев. Также ему придется выплатить бывшей возлюбленной 150 тыс. рублей морального ущерба.

Кстати, в прошлом году в Ангарске произошел похожий случай. Тогда удалось найти местного зэка, в 1997 году сбежавшего из тюрьмы во время своего отпуска. Правда, в отличие от Арсена Папяна, его пришлось искать 21 год. А попался он тоже случайно, когда полицейские попросили показать документы на улице Перми, где он осел на ПМЖ.

- Подсудимый вину признал частично, но не раскаялся, - заключает Екатерина Агжигитова. - На суде сказал пострадавшей только: «Соболезную тебе». Сейчас он подал апелляцию. Решение в законную силу еще не вступило.