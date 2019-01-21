Погода в Иркутске 21-27 января: надолго ли в городе задержится почти весеннее тепло

Если в прошлом году окунаться в иордани иркутянам пришлось при -30 градусах, то в этом году 19 января было всего-то -7. Да, крещенские морозы, которые по традиции «балуют» сибиряков, нынче до нас даже не дошли, и, похоже, бояться их наступления уже не стоит. По крайней мере, до конца этой недели.

- Вторая декада января выдалась в Приангарье на 6 градусов выше нормы, а в Иркутске на 3 градуса, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - В Тайшете, допустим, в воскресенье и вовсе потеплело до +2. Но назвать это аномалией сложно. По статистике с 2000-го по 2019 год такая теплая погода в середине января наблюдалась в половине случаев. Самыми «жаркими» выдались 2007 и 2015 годы. Тогда температура была на 11 градусов выше нормы.

В Иркутске, по словам синоптиков, до плюсовой отметки столбик термометра в ближайшие дни хоть и не поднимется, но ведь и ниже -11 не опустится. Опять же для сравнения: в январе 2018-го целых 10 дней нас терзал 30 - 35-градусный мороз. А сейчас в городе, словно в той песне, запахло весной. Правда, в среду, 23 января, ожидается снег, после которого в ночь на 24 января похолодает до -19… -21 градусов.

- Расслабляться и убирать в шкаф теплые свитера не стоит: морозы еще вернутся, - продолжает Юлия Янькова. - И произойдет это, скорее всего, только после 28 января. Не забывайте, что у нас еще и первая половина февраля всегда холодная, плюс придут ветра.

А вот северяне радовались потеплению недолго. И хотя в Чунском районе, Усть-Куте, Усть-Илимске, Братске и в Киренске в выходные было еще теплее, чем в Иркутске, 35-градусные морозы вернутся туда уже в ближайшие дни.