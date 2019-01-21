ОРВИ и грипп атакуют Иркутск

За неделю в Иркутске свалилось с температурой и кашлем 5 тысяч 523 человека. Еще не эпидемия, но медики отмечают резкое увеличение числа заболевших. ОРВИ и грипп атакует Иркутск. Среди заболевших на этой неделе горожан – 3525. Еще одна опасность – уже вовсю «гуляет» грипп.

-Этот диагноз лабораторно подтвержден у 62 детей из областного центра и еще 8 – из других территорий региона, - говорит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова.

Тут надо пояснить: у всех подряд врачи анализ на возбудителей вируса не делают, это и бессмысленно. На практике, как удалось выяснить «КП», пробы берут в основном у детей, которые попадают в больницы. В этих случаях болезнь протекает очень тяжело, и важно уточнить разновидность вируса, чтобы подобрать специфическое лечение. В остальных ситуациях используются стандартные методики, единые для всех ОРВИ, поэтому терапевтам районных поликлиник достаточно оценить симптомы больного.

Как распознать грипп.Фото: Рушан КАЮМОВ

Учитывая число больных ребятишек, именно грипп выходит на первое место среди причин ОРВИ. Это подтверждают и исследования врачей. По данным эпидемиологов, обнаружена циркуляция вируса гриппа А Н3N2 и А H1N1 (знаменитого свиного - ред.), парагриппа.

- В связи с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями обращайтесь за медицинской помощью при первых проявлениях заболевания, вызывайте врача на дом, - продолжает Светлана Каурова. - Самолечение недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение.

Профилактика вирусов.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 13 тысяч 274 случая ОРВИ, среди заболевших 9330 детей. Скорее всего, уже в ближайшее время Иркутск вплотную подойдет к порогу эпидемии ОРВИ и гриппа. Так что - будьте осторожны.