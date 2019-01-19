2019-01-18T13:56:54+03:00
Общество

Погода на 19 января в Иркутске: днем до -9

Снега в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 19 января в Иркутске: днем до -9Погода на 19 января в Иркутске: днем до -9Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутск пришло потепление. Наверное, горожане и не вспомнят год, когда в середине января в нашем городе была по-настоящему весенняя погода, обычно в это время у нас свирепствуют 30-градусные крещенские морозы. Если в ночь на субботу, 19 января столбик термометра у нас опустился до -19 градусов, то днем синоптики обещают в Иркутске очень комфортные -7, -9 градусов. Снега не ожидается. Ветер подует юго-восточный 5-10 метров с секунду.

По Иркутской области немного холоднее. Днем переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер подует юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, поземки. Температура днем -5,-10 градусов, в пониженных формах рельефа -15,-20°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами до -1 градуса.

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