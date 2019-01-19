2019-01-19T05:47:21+03:00
Спорт

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова выступит на этапе Кубка мира в Эстонии

Сибирячка побежит индивидуальную гонку и спринт
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова выступит на этапе Кубка мира в Эстонии. Фото: федерация лыжных гонок России.Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова выступит на этапе Кубка мира в Эстонии. Фото: федерация лыжных гонок России.
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На очередных крупных соревнованиях выступит лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова. 24-летняя спортсменка, которая в прошлом году защищала честь страны на Олимпиаде в Пхенчхане, вошла в состав сборной России на Кубке мира в эстонском городе Отепя. Соревнования состоятся с 19 по 20 января. Лыжники выявят сильнейших в двух дисциплинах – в индивидуальной гонке и спринте. Об этом сообщили в пресс-службе федерации лыжных гонок.

- Алисе будет очень тяжело, на этапах Кубка мира конкуренция такая же как на Олимпиаде, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске отец и первый тренер Алисы Жамбаловой Саян Жамбалов. – Занять призовое место крайне сложно, если попадет в 20-ку уже неплохо. Тем более в отличие от Олимпиады, на Кубке мира бегут не четыре спортсмена от сборной, а сразу шесть.

Напомним, на Играх в Пхенчхане Алиса Жамбалова выступала в четырех олимпийских забегах. Да, побороться за медали Алисе не удалось, но за выступление своей землячки жителям Бурятии стыдно не было. В Пхенчхане нашей спортсменке тренеры доверили место в составе сразу на четырех стартах. В индивидуальной гонке на 10 км она стала 17-й, в скиатлоне финишировала 21-й. В спринте сибирячка не смогла попасть в четвертьфинал, показав 44-е время. И наконец, марафон в 30 км. Вот здесь Алиса преподнесла сюрприз и пришла на финиш 15-й.

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