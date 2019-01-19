2019-01-19T07:55:55+03:00
Общество

Спасенная на пожаре сибирячка спустя 16 лет отблагодарила сотрудников МЧС

В 2003 году Анастасию Мирсаитову из Иркутской области вытащили из горящей квартиры
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Спасенная на пожаре сибирячка спустя 16 лет отблагодарила сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Спасенная на пожаре сибирячка спустя 16 лет отблагодарила сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Сказать спасибо за помощь никогда не поздно. Так считает и 21-летняя Анастасия Мирсаитова из Иркутской области. Студентка, которая сейчас учится в Томске, приехав в родной Нижнеудинск на каникулы, в первую очередь решила заглянуть в местную пожарную часть.

Все дело в том, что девушка решила отблагодарить местных спасателей за то, что в далеком 2003 году, ее 4-летнюю девчушку вытащили из горящей квартиры. Тот день 16-летней давности Анастасия помнит до сих пор. Настя и ее 11-летний брат Рома пытались разжечь печь, но случился пожар. Спасатели прибыли на место через несколько минут. Они вскрыли дверь и сначала вынесли живого мальчика, а затем вновь вернулись в горящую квартиру, чтобы найти Настю.

- Я каким-то образом оказалась за холодильником, там меня и нашли, - вспоминает Анастасия. – Я была уже при смерти, но меня вовремя вынесли из квартиры и оказали первую помощь, так как скорая к тому времени еще не подъехала. Этого, конечно, я уже не помнила, рассказали соседи и очевидцы. Спустя много лет я осознала ценность тех минут и профессионализм тех людей, что спасли нам с братом жизнь.

В пожарную часть девушка пришла не с пустыми руками. Принесла своим спасителям цветы и тортик.

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