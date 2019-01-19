Самые яркие моменты Крещения 2019 в Иркутске

Вместо сурового 40-градусного мороза, всего -9 градусов на термометре. Такое потепление пришло в Иркутск 19 января в Крещение 2019. Поэтому, тысячи горожан, решивших окунуться в иордань, стали собираться на ледовой площадке залива Якоби с самого утра.

Сначала верующие понаблюдали за освящением воды в иорданях, а как только таинство завершилось, потянулись к купелям – окунуться и набрать святой воды. Смельчаков много. Что говорить, если в прошлом году сюда пришли около 40 тысяч человек. Но одновременно на льду должно находиться не более 50 человек. Поэтому у деревянных мостиков, по которым люди спускаются в иордань, дежурят полицейские и спасатели. Помогают подняться, спуститься, страхуют – мало ли что.

Началось Крещение по традиции с крестного хода от храма Александра Невского.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, сама иордань по традиции выполнена в виде храма: есть иконостас с аркой, звонницы, подсвечники, а на постаментах установили фигуры ангелов. Купелей всего шесть: четыре для купания, две - для забора воды.

Всего же в Приангарье в Крещение откроется 114 иорданей в 63 местах. Из них для купания предназначено 48; в 25 можно и купаться, и брать воду; в 41 - только брать воду. Если же окунуться вы не можете или не успеваете, тогда смотрите наш фоторепортаж с иордани на заливе Якоби.

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Купели на Крещение 2019 в Иркутске: где можно окунуться в иордань 19 января.

Перед началом окунаний батюшка освятил воду в иорданях, а затем ее можно было набирать в любую тару.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этим парням холодная вода не страшна.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По традиции окунается много детей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и сибирские женщиныФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первая проба воды.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящему сибиряку ледяная вода не помеха.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После третьего окунания.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что на улице -9 градусов, в воде все же прохладно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА